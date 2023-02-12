Скільки артилерійських ударів завдав ворог на Сході за добу: Череватий озвучив шокуючу цифру
Новий масштабний наступ окупантів на Сході набирає обертів, попри їхні величезні втрати. Кілька днів поспіль росіяни ставили рекорди по кількості застосування артилерії.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий. За його словами, окупанти завдали рекордної кількості артилерійських ударів на Лиманському напрямку.
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Скільки разів ворог обстріляв Лиманський напрямок
Головним напрямком удару ворога, каже Череватий, залишається Бахмутський напрямок. Там за добу противник 167 разів ударив різними типами ствольної реактивної артилерії. Крім того, сталося 41 боєзіткнення в ході якого ворог втратив 212 військових вбитими та 315 пораненими.
Наступною великою ділянкою, якій ворог приділяв увагу – це Лиманський напрямок. Там вже багато днів поспіль ворог ставить рекорди по враженню артилерійським вогнем,
– зазначив військовий.
Він також додав, що цієї доби на цьому напрямку ворог здійснив 424 обстріли та 23 боєзіткнення.
Наші захисники героїчно нищать окупантів
- На околицях Бахмута українські військові з 80 окремої десантно-штурмової бригади взяли в полон російських зеків. Російські окупанти були переодягнені у форму ЗСУ.
- Під час штурму Вугледару українські захисники ліквідували російського полковника Сергія Полякова, який був командиром 140 бригади спеціального призначення від початку вторгнення.
- Моніторингова група Oryx повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила фактично 50% оперативного танкового парку. Це, щонайменше, 1 000 танків. Окрім того, повідомляють, що російські окупанти втратили вже понад 2 200 артилерійських систем.
- Щодня окупанти поповнюють статистику Генштабу. Загалом з 24 лютого 2022 року росіяни в Україні втратили вже 137 780 одиниць особового складу. Лише за минулу добу наші воїни ліквідували аж 900 окупантів.