Росіяни завдали удар по промисловому підприємству з добривами на Одещині

Вчора, 20 травня, окупанти із застосуванням стратегічної авіації вгатили по промисловому підприємству з добривами в Одеській області. На щастя, постраждалих немає.

Таку інформацію повідомила начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Російські війська нещадно завдають ударів крилатими ракетами по цивільній та промисловій інфраструктурі Україні.

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За даними Оперативного командування "Південь", на місці влучання ракети зруйновані промислові споруди об'єкта, а також утворилася вирва діаметром у 12 та глибиною у три метри.

Фотографії наслідків ракетного обстрілу промислового підприємства з добривами

Одразу після влучання на підприємстві виникла пожежа. Вогнеборці Державної служби України з надзвичайних ситуацій швидко ліквідували займання.

Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу і здоров’ю цивільного населення немає,

– зазначили в ОК "Південь".

Слідчі управління Служби безпеки України в Одеській області внесли відомості до ЄРДР та розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).