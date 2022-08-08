З хворої російської голови – на здорову польську: москва каже про "плани Варшави щодо України"

російська розвідка пробила чергове дно, оприлюднивши нову "секретну інформацію". У москві переконують, що Польща має "далекі плани" щодо української території.

Поки російські пропагандисти на камеру палять закордонні паспорти, так звана "розвідка" держави-агресорки годує росіян "сенсаціями". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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росіяни переконують, що поляки "хочуть контролювати" економіку України

Раніше пропагандистські канали переконували, що Варшава "планує ввести на Західну Україну своїх миротворців". служба зовнішньої розвідки вирішила, що історія потребує продовження і видала нову заяву.

Мовляв, поляки "хочуть встановити контроль над всіма галузями української економіки". Найбільше начебто Польщу цікавить сільське господарство.

Поляки начебто "хочуть скупити" українські землі

У російській розвідці зазначили, що польські компанії "скуповують" українську продукцію. Варшава начебто чекає, поки українські підприємства "збанкрутують", аби скупити їхні активи і землю.

Згадали росіяни і закон про особливі гарантії та статус для польських громадян України. У розвідці чомусь вирішили, що цей статус робить знижку 50% для поляків на покупку всіх українських підприємств.

Тим часом Польський блогер збирає гроші на автівки для фронту в Україні

Вигадки російської пропаганди: останні новини

Окупанти постійно поширюють фейки про захоплення Авдіївки, Пісків та Бахмута на Донбасі. У Донецькій ОВА запевняють: це – неправда, населені пункти – під контролем ЗСУ.

росія посилено вкидає інформацію про "торгівлю" Україною західною зброєю. За словами президента Зеленського, за пів року щодо цього – жодних доказів.

Майже у кожному зведенні міноборони росії звітує про знищення американських HIMARS, хоча насправді окупанти нищать цивільні об'єкти.

Дивіться у відео – Зеленський пригрозив росіянам за проведення псевдореферендумів: