Росіяни заявили про захоплення Красної Гори біля Бахмута: що відповіли у ЗСУ

Нещодавно окупанти присвоїли собі чергові вигадані перемоги. Російська армія заявила, що захопила село Красна Гора поблизу Бахмута Донецької області.

У ЗСУ вже відреагували на ці нісенітниці зеківської армії Росії. Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ці твердження "не відповідають дійсності".

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Що насправді відбувається у Красній Горі

Там тривають бої. Ми тримаємо ситуацію під контролем,

– запевнив військовий.

Він також додав, що Бахмут залишається центром основних атак Росії. За добу на Бахмутському напрямку ворог здійснив 85 обстрілів. Також було 33 бойових зіткнень. У районі міста Бахмут зафіксували 25 обстрілів і 19 бойових зіткнень.

Череватий також прокоментував інформацію про те, що окупанти обстрілюють шляхи до Бахмута. Він запевнив, що наші воїни завдають ударів у відповідь.

"Ми маємо можливість постачати зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуювати звідти поранених", – сказав він.

Варто зазначити, що село Красна Гора розташоване на головній дорозі, що веде до Бахмута.

Де розташована Красна Гора: дивіться на карті

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