Росіяни знизили активність в районі Бахмута – ЗСУ контролюють його околиці, – Міноборони

Ворог знизив наступальну активність на Бахмутському напрямку. Це обумовлено тим, що триває заміна та перегрупування російських військ.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр. Захисники України продовжують контролювати деякі частини Бахмуту. Зокрема, наші війська контролюють околиці Бахмута у Південно-Західній частині в районі "Літак".

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У загальному підсумку бойових дій на Сході станом на зараз ворогу не вдається просуватись вглиб території. Наступальні дії зупиняють наші мужні воїни,

– заявила заступниця міністра.

Активність ворога у Бахмуті знижена

Вона наголосила, що на Бахмутському напрямку ворог безуспішно наступав, але в цілому наступальна активність знижена.

"Ворогом зроблено ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів. Вчора і сьогодні там немає активних боїв – ні в місті, ні на флангах", – додала Ганна Маляр.

Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього.

ЗСУ теж не ведуть активного наступу: виконують інші задачі

Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на Півночі та Півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач,

– пояснила заступниця очільника оборонного відомства.

За її словами, зниження наступальної активності ворога обумовлено тим, що ворог проводить заміну та перегрупування війська: "намагаються посилити власні спроможності".

Вихід вагнерівців з Бахмута: головне

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що той факт, що вагнерівці виходять з Бахмута, не означає, що вони перестануть воювати проти українців, вони продовжать це робити "в інших трьох місцях". Данілов не уточнив, про які напрямки мова.

Зауважимо, що 25 травня про відхід своїх вояк із Бахмута заявив ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Водночас той заявляв, що якщо російським військовим буде важко, то "Вагнер" залишить тут тих, хто "мав основну роль у захопленні Бахмута".

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий назвав заяви Євгена Пригожина "сухою мовою, латентною капітуляцією його угрупування".