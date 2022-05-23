Росіяни знову гатили з "Ураганів" по Дніпропетровщині

Вночі проти 23 травня російські війська двічі вдарили по Апостолівській громаді. На щастя, серед мешканців жертв немає.

Про це у понеділок розповів голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко. Він назвав пережиту ніч "безкінечною повітряною тривогою".

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Новий обстріл Дніпропетровщини

Станом на 7:47 у більшості населених пунктів Дніпропетровської області усе нормально. Проте вночі населення області не виспалося через повітряні тривоги та обстріли.

За словами Резніченка, ворог знову стріляв по Криворізькому районі Дніпра. Крім того, окупаційні війська двічі вдарили з "Ураганів" по Апостолівській громаді. Також відомо про окремі влучання між селами.

"Люди не постраждали", – резюмує голова Дніпропетровської військової адміністрації.

Ситуація у Дніпропетровській області: коротко

22 травня, у Павлограді на Дніпропетровщині лунали вибухи. Місцева влада заспокоїла мешканців та додала, що працюють Збройні Сили України.

У Криворізькому районі 82-річний пенсіонер підірвався, коли перебирав касетні боєприпаси. Наразі він перебуває у лікарні у важкому стані. Чоловік назбирав 7 боєприпасів від касетних снарядів, приніс їх додому і намагався самостійно розібрати, але вони здетонували через що стався вибух.

Вночі 20 травня росіяни завдали два удари по селі Велика Костромка Криворізького району.

Вночі 18 травня ворожа армія випустила щонайменше дві ракети по Дніпру. Одну з ракет збило наше ППО, а її уламки впали на одне з подвір'їв регіону. Через це пошкоджені покрівлі у двох будинках, а також вибиті шибки. Згодом Валентин Резніченко повідомив про трьох постраждалих: дві жінки і один чоловік. Усіх їх доправили до лікарні з осколковими пораненнями.

17 травня у небі над Дніпропетровською областю українські військові збили ворожий безпілотник. Мовиться про російський дрон типу "Орлан".

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Область потерпає не лише від ворожих снарядів. Так, 21 травня Дніпром пронісся сильний буревій, який повибивав дерева, а подекуди пошкодив авто. Місцеві жителі зняли наслідки стихії, і розмістили кадри в мережі.