Росіяни активно звозять техніку на фронт: чи може це бути підготовкою до нового наступу

Росіяни почали активно звозити техніку на фронт. Це може бути підготовкою до нового наступу, однак сприятливих для атаки напрямків немає.

Таку думку 24 каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Раніше повідомлялось про те, що Путін спробує новий наступ на Україну, але 2023 рік стане для нього останнім.

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Росіянам ніде реалізувати наступ

Коваленко розповів, що немає жодного напрямку, на якому росіяни можуть реалізувати наступ. На кожному майданчику, на кожній локації ми бачимо, як ЗСУ перехоплюють ініціативу, навіть у тому самому Бахмуті, про який пишуть, що ситуація там не змінюється, й вона важка вже пів року. Однак ми бачимо як ЗСУ досить успішно не тільки відбивають атаку з боку російських окупантів, а ще й реалізують контратаки.

Отже витісняють їх з тих чи інших позицій. Це говорить про те, що навіть на тих локаціях, де в росіян була присутня пропорційна кількість артилерії, забезпечення боєкомплектом, достатня кількість бойового складу для здійснення штурмових дій, не можуть вести наступальні дії. Тому ініціативу перехоплюють саме ЗСУ,

– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Коваленко про те, що росіяни активно звозять техніку на фронт: дивіться відео

Напрямки для наступу

Він продовжив, що для проведення наступу потрібно підготуватись, для цього треба підготувати відповідне ударне угруповання, яке може розпочати цей контрнаступ. Це неможливо фактично на всіх напрямках:

Херсонщина. З лівобережжя на правобережжя – ні, там у росіян патова ситуація.

Запоріжжя. Там вони готують оборону.

Луганщина. Там вони навіть оборони не можуть витримати.

Донеччини. Є вірогідність, можливо, для підсилення тиску.

"Однак ті сили, що є на Донеччині, не зможуть швидко захопити й утримати нові якісь масштабні території", – зауважив Коваленко.

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