До загибелі було 20 секунд: воїн ЗСУ пригадав, як росіянин здався у полон дрону

Українські військові 92 ОШБр у 2023-му році взяли у полон росіянина за допомогою дрона. Для окупанта скинули з коптера записку.

Про цей випадок 24 Каналу детальніше розказав командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що тоді українські бійці виконували бойові завдання на ділянці дороги від Часового Яру до Бахмута – у напрямку Хромового. Захисники працювали досить близько до ворога – півтора поля.

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Певна кількість українських дронів виявляли ворожі цілі, а інші – знищували ворога.

Його група (росіянина – 24 Канал) була ліквідована, він залишився сам. І коли зрозумів, що в нього іншого виходу немає, він демонстративно відкинув зброю. Хоча заряджений коптер на нього вже йшов. Його від загибелі врятувало 20 секунд,

– розказав Федоренко.

Після того, як окупант демонстративна викинув зброю та показав, що все, командир, який відповідав за проведення операції, вирішив переорієнтувати дрон на іншу ціль. А для російського солдата написати записку і запропонувати слідувати за БпЛА до підрозділів піхоти української армії.

"Його зустріли наші колеги з легендарного підрозділу CODE 9.2. Після чого допитали, отримали необхідну інформацію, і він був далі переданий", – сказав командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес".

Дрони рятують цивільних

Також був випадок, коли українські військові за допомогою дрону змогли вивести цивільних в районі Бахмута. Це було під час важких боїв.

Земля перетворилася на місячну поверхню, все в кратерах. У певний момент ми бачимо в екран, що йдуть двоє цивільних. І несуть вони на собі все, що нажили за своє життя. Це "крайні" майже люди, які виходили з Бахмута,

– додав військовий.

Так українським захисникам довелося ризикувати своїм особовим складом, аби вийти назустріч цивільним, затягнути їх в траншеї, провести до бронетехніки та вивезти у безпечне місце.

"Найдорожче, що в нас є, – це життя. Тому дуже важливо своєчасно виїхати, щоби не наражати на небезпеку ні Національну поліцію, ні Збройні Сили України, ні будь-кого іншого, хто буде надавати вам допомогу. Все потрібно робити своєчасно", – наголосив Юрій Федоренко.

БпЛА активно нищать ворога