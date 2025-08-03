Уже не вперше повідомлялося, що російське командування почало кидати на штурми жінок. Такий випадок вдалося зафіксувати вперше за час активних боїв під Покровськом.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 3 бригаду оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана Нацгвардії.

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Як росіянка штурмувала Покровськ?

️У "Спартані" розповіли, що за час активних боїв за Покровськ наші військові бачили уже багато: і "штурмовиків" на милицях, і колишніх ув'язнених, і окупантів під дією наркотичних речовин.

Але жінку під час штурму цього населеного пункту побачили вперше.

Дрони "Спартану" не обирають: кожен, хто прийшов на українську землю, – ворог, якого буде знищено,

– наголосили у бригаді.

Як росіянка намагалася штурмувати Покровськ: дивіться відео

До слова, росіяни, зокрема щонайменше 3 жінки, днями намагалися прорватися у Часів Яр.

Причиною, чому російське командування кидає в м'ясорубку навіть жінок, називають критичні втрати особового складу.