Росіянка серйозно розповіла, що відправляє на фронт "продукти життєдіяльності"

Росіяни, потрапляючи на війну в Україну, ризикують втратити життя, зазвичай так і відбувається. Але цікаво, що забезпечення у них теж, очевидно, так собі. Продуктами їх часто забезпечують псевдопатріоти. Щоправда, неочікувано складовою раціону російських солдатів є "продукти людської життєдіяльності".

Росіяни самі про це розповіли. Так, у мережі опублікували розмову у відеочаті однієї з прихильниць військової агресії Кремля, яка хизувалась тим, що "допомагає" окупантам.

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За словами росіянки, саме завдяки цій "гуманітарній допомозі" окупанти й тримаються. Ось фрагмент розмови з відео:

– На фронт відправляємо все.

– А що ви відправляєте на фронт?

– Ну, як, що? Продукти життєдіяльності.

– Продукти життєдіяльності? Чудово, що ви відправляєте продукти вашої життєдіяльності на фронт. Це дуже добре.

— Хлопці цим утримують себе.

– Зрозумів. Вони продуктами життєдіяльності будуть себе утримувати, – іронічно підтвердив слова росіянки співрозмовник.

Розмова росіянки: відео

Цікаво, як довго протримаються росіяни на такій цікавій дієті. Щоправда, це не так і важливо, адже їхню долю вирішив їх вибір. Вони прийняли рішення вдертись на територію незалежної держави, а відтак отримають від ЗСУ відповідь.

Станом на 12 січня, за даними Генштабу, втрати російсько-окупаційних військ становлять понад 368 тисяч.

Ситуація в Росії