Росіянка серйозно розповіла, що відправляє на фронт "продукти життєдіяльності"
Росіяни, потрапляючи на війну в Україну, ризикують втратити життя, зазвичай так і відбувається. Але цікаво, що забезпечення у них теж, очевидно, так собі. Продуктами їх часто забезпечують псевдопатріоти. Щоправда, неочікувано складовою раціону російських солдатів є "продукти людської життєдіяльності".
Росіяни самі про це розповіли. Так, у мережі опублікували розмову у відеочаті однієї з прихильниць військової агресії Кремля, яка хизувалась тим, що "допомагає" окупантам.
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За словами росіянки, саме завдяки цій "гуманітарній допомозі" окупанти й тримаються. Ось фрагмент розмови з відео:
– На фронт відправляємо все.
– А що ви відправляєте на фронт?
– Ну, як, що? Продукти життєдіяльності.
– Продукти життєдіяльності? Чудово, що ви відправляєте продукти вашої життєдіяльності на фронт. Це дуже добре.
— Хлопці цим утримують себе.
– Зрозумів. Вони продуктами життєдіяльності будуть себе утримувати, – іронічно підтвердив слова росіянки співрозмовник.
Розмова росіянки: відео
Цікаво, як довго протримаються росіяни на такій цікавій дієті. Щоправда, це не так і важливо, адже їхню долю вирішив їх вибір. Вони прийняли рішення вдертись на територію незалежної держави, а відтак отримають від ЗСУ відповідь.
Станом на 12 січня, за даними Генштабу, втрати російсько-окупаційних військ становлять понад 368 тисяч.
Ситуація в Росії
- Цікаво, що не всі готові фінансувати злочинний режим Путіна, тож у Росії набирають обертів протести дружин мобілізованих. Щоправда, на них у Кремлі не зважають. Там звикли не поважати волі свого народу.
- Скоріше навпаки – аналітики припускають, що після президентських виборів у Путіна можуть "розв'язатись руки" – і диктатор оголосить тотальну мобілізацію.
- Ба більше, що зараз мобілізовані країни-агресорки активно втікають з військових частин. У 2023 році в Росії відкрили понад 5 тисяч справ за дезертирство.