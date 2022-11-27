В российском Ангарске горит крупнейший в Сибири нефтеперерабатывающий завод
У Росії 27 листопада знову щось палає. В Ангарську, що в Іркутській області, сталася пожежа на території нафтопереробного заводу.
Російські ЗМІ пишуть, що горів теплообмінник, передає 24 канал. Стверджують, що пожежу вже локалізували на площі 250 квадратних метрів.
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Завод ще палає
Пишуть, що попередньо постраждалих немає. Однак рятувальники продовжують гасити займання. Намагаються охолодити обладнання та установки.
Пожежа на заводі / Фото російських ЗМІ
Щоб боротись з вогнем, викликали 104 пожежники та залучили 25 одиниць техніки. Запевняють, що пожежа на роботу комбінату нібито не вплинула. Причини з'ясовують.
Пожежа в Ангарську: відео
Зазначимо, "Ангарська нафтохімічна компанія" – це найбільше підприємство Східного Сибіру з виробництва нафтопродуктів і нафтохімії. Виробляє 10,2 мільйона тонн нафти на рік.
Пожежі у Росії почастішали
- На території держави-агресорки все частіше стали виникати масштабні пожежі. Наприклад, 21 листопада у Москві загорілась одна з багатоповерхівок в районі "Москва-Сіті". Російські телеграм-канали повідомляли про евакуацію людей. Займання виникло на 36 поверсі.
- 19 листопада біля Санкт-Петербурга пролунав гучний вибух. Виявилось, що палає газозаправна станція. Згодом уточнили, що пожежа виникла внаслідок вибуху на газопроводі між районами Бернгардівка та Ковалево.
- 14 листопада горів електромеханічний завод у Подольську, що під Москвою. Цей завод випускав деталі для військово-промислового комплексу.
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