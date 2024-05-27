Росії дедалі важче залучати людей на фронт: яку альтернативу вигадав ворог

Британська розвідка написала, що для посиленого наступу на Харківщині росіянам довелося залучати африканський корпус. Мовиться про ресурси, які вони тримали в Африці, куди зокрема входять вагнерівці.

Окупанти справді не мають достатньо сил для проведення наступальних дій. Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що ця проблема фіксується не вперше.

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Людський ресурс подорожчав

"У росіян є проблема з живою силою, тобто кількісно люди в них є, але з кожним місяцем цей ресурс здорожчує, його вартість стає надзвичайно великою", – зауважив Іван Ступак.

Для окупантів це серйозна проблема й зараз вони шукають алгоритми виходу з ситуації. Адже раніше, ще на перших етапах війни, росіяни платили своїм військовослужбовцям по 2 тисячі доларів. Цього було більш ніж достатньо.

Потім сума виявилася замалою й почалися виплати від регіонів. Регіон, від якого мобілізовувався чоловік, платив йому 2 тисячі доларів і також була зарплатня від міноборони – теж 2 тисячі. Зараз усі ці виплати стали значно більшими, але людей вони не мотивують.

Я бачив аналітику від самих російських військкорів, які прямо кажуть, що довго так тривати не може. Цей людський ресурс споживає надто велику кількість грошей,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Наразі єдиним виходом стало шукати додаткові резерви у вигляді африканського континенту, можливо, росіяни спробували маневрувати та використати цю силу на українському фронті.

Чи надовго Росії вистачить ресурсів ПВК

Країна-агресорка має дуже багато найманців. Приватні військові кампанії діють від міністерства оборони, від окремих осіб, РПЦ. Також залишилася частина ПВК "Вагнера", але повторити "феномен" цієї структури росіянам не вдасться.

Колись вагнерівці вирізнялися своїм забезпечення, але причиною цього була наближеність їхнього ватажка Євгєнія Пригожина до верхівки Кремля. Саме тому це ПВК забезпечувалося готівкою з бюджету Росії, а їхнє щорічне фінансування становило мільярд доларів.

Крім цього, вони заробляли на кейтерингу, харчуванні російських військовослужбовців. У них всі розрахунки були через готівку, а також вони "брали" чесністю до родичів загиблих, поранених. Наприклад, самі везли труну загиблого вагнерівця та передавали родині,

– розповів Іван Ступак.

Все це, а також висока оплата допомагали ПВК "Вагнера" залучати людей до своїх лав. Але зараз таких коштів немає, а всі приватні кампанії, які залишилися, перейшли в підпорядкування міністерства оборони.

"Треба згадати, чому відбувся конфлікт Пригожина з Сєргєєм Шойгу. Просто була вказівка, щоб всі ПВК перейшли до міноборони. Пригожин цього не хотів, тому й почав свій заколот", – зауважив ексспівробітник СБУ.

Заколот Пригожина: контекст