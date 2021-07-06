Команда США – на боці Києва, – МЗС Росії не виключає, що Штати залучать у переговори по Донбасу

У Міністерстві закордонних справ Росії допустили можливість підключення США до врегулювання конфлікту в Україні. Натомість від американської сторони вимагають більш предметного та спокійного підходу.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. За його словами, щодо приєднання США до нормандського процесу можуть бути різні опції. Звертатимуть увагу на представника американської сторони, якого призначать головним координатором.

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Рябков зазначив, що наразі прозорості у справі приєднання ще однієї сторони до Нормандського формату – немає. Саміт у Женеві, де зустрілися президенти США та Росії, не додав ясності до ситуації. Хоча Росія зі свого боку "нічого не виключає".

Усе залежить від того, чи вийде в американців сформувати більш об'ємний, предметний, тверезий, спокійний і відповідальний підхід до усього, що відбувається і на Донбасі, і довкола України в цілому,

– підкреслив він.

У російському відомстві заявили, що "вся американська команда грає на боці Києва". Тож на підходи й оцінки Москви у США не зважають.

"Із такою позицією складно собі уявити конструктивний американський вклад у роботу, наприклад, у мінському форматі", – акцентував Рябков.

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