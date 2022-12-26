Каратимуть "зрадників": у Росії готують податковий сюрприз для тих, хто виїхав з країни

У Росії вирішили покарати так званих "зрадників", які виїхали з країни після початку повномасштабної війни проти України. У Держдумі Росії готують податковий сюрприз для людей, які виїхали за кордон.

Речник Держдуми В'ячеслав Володін повідомив, що депутати готують поправки, що підвищують ставку оподаткування для громадян Росія, які після повномасштабного російського вторгнення в Україну виїхали з країни.

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На його думку, переважна частина російського суспільства вважає, що ті, хто "покинули" Росію, зрадили свою країну, рідних і близьких. Проте "зрадники", за словами Володіна, продовжують користуватися всіма пільгами.

Але до сьогодні ті, хто виїхав, не тільки працюють у російських компаніях віддалено, але й користуються всіма пільгами, які вона їм дає відповідно до законодавства нашої країни,

– зазначив Володін.

На його думку, буде правильно скасувати преференції та ввести підвищену ставку оподаткування для тих, хто залишив Росію.

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