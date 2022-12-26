Каратимуть "зрадників": у Росії готують податковий сюрприз для тих, хто виїхав з країни
Джерело:"Медуза"
У Росії вирішили покарати так званих "зрадників", які виїхали з країни після початку повномасштабної війни проти України. У Держдумі Росії готують податковий сюрприз для людей, які виїхали за кордон.
Речник Держдуми В'ячеслав Володін повідомив, що депутати готують поправки, що підвищують ставку оподаткування для громадян Росія, які після повномасштабного російського вторгнення в Україну виїхали з країни.
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У Думі назвали "зрадниками" тих, хто покинув Росію
На його думку, переважна частина російського суспільства вважає, що ті, хто "покинули" Росію, зрадили свою країну, рідних і близьких. Проте "зрадники", за словами Володіна, продовжують користуватися всіма пільгами.
Але до сьогодні ті, хто виїхав, не тільки працюють у російських компаніях віддалено, але й користуються всіма пільгами, які вона їм дає відповідно до законодавства нашої країни,
– зазначив Володін.
На його думку, буде правильно скасувати преференції та ввести підвищену ставку оподаткування для тих, хто залишив Росію.
У Росії хотіли заборонити віддалену роботу
- У грудні партія "Єдина Росія" підготувала законопроєкт, який забороняє росіянам, які живуть за кордоном, працювати віддалено за низкою спеціальностей, наприклад, у банківській сфері.
- Повідомлялося, що обмеження торкнуться працівників сфери інформаційної безпеки, держсектору та транспорту. У міністерстві цифрового розвитку Росії виступили проти того, щоб заборона на віддалену роботу поширювалася на айтівців.
- Зазначимо, що чимало росіян були змушені тікати за кордон від так званої часткової мобілізації. Восени Росії довелося оголосити мобілізацію через провали та втрати у війні проти України.
- Після того, як до російської армії мобілізували 300 тисяч людей, Кремль готує нову хвилю мобілізації на 2023 рік.
- Мобілізація, яку Кремль провалив, стала дуже чутливою темою у Росії. Тому Кремль заборонив підконтрольним медіа писати про неї.