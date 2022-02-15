У Росії кажуть про завершення низки навчань: частину військ відводять в пункти дислокації

15 лютого 2022 , 10:21
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Росія повідомляє про завершення низки військових навчань. Як інформують у російському міноборони, частина контингенту повертається у місця постійної дислокації. Проте про повне завершення заходів ще не мовиться.

Російські ЗМІ посилаються на військове відомство держави-агресорки, інформує 24 канал. При цьому у міноборони цинічно наголошують, що війська повернуть після завершення бойових навчань, як це було завжди.

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Деякі підрозділи вже сьогодні повернуться у свої гарнізони

Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони,
– повідомив офіційний представник міноборони Росії Ігор Конашенков.

Конашенков пояснив, що окремі підрозділи мають повернутись вже своїм ходом.

Проте навчання Росії ще продовжуються

У міноборони зауважили, що комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил продовжується. У них беруть участь всі військові округи, флоти та повітряно-десантні війська. На території Білорусі тривають спільні навчання "Союзна рішучість-2022".

На практичні дії в якості спостерігачів запрошені військові аташе з питань оборони при посольствах інших країн в Білорусі і представники ЗМІ,
– розповів Конашенков.

Також у державі-агресорці доповіли, що в "оперативно важливих акваторіях океану і морів, які прилягають до території Росії" проводять серію військово-морських навчань. Тут залучені військові кораблі, підводні човни та морська авіація.

Зверніть увагу!  У міноборони повідомили, що низка заходів вже виконана згідно з планом.

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Росія вже не вперше повідомляє про завершення частини навчань

Зазначимо, що це не вперше держава-агресорка повідомляє про завершення частини військових навчань. Така ситуація була і наприкінці січня. Тоді говорили, що війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності. Їх начебто повернули до місць базування.

Напередодні про кінець частини російсько-білоруських навчань доповів Володимиру Путіну і міністр оборони Сергій Шойгу. Він зазначив, що начебто повністю навчання мають завершитись 20 лютого.

Війська Росії біля українських кордонів: останні новини

  • Раніше ЗМІ називали датою можливого вторгнення Росії 16 лютого. Проте напередодні секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що найближчим часом нападу не буде.
  • Також глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що 127 тисяч військових, які зараз біля кордону України, недостатньо для нападу.
  • Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єдності.
  • Тим часом у Пентагоні заявили, що Росія впродовж кількох останніх днів стягнула додаткові війська до кордону України. Зросла кількість військ й на території Білорусі.
Важливо! ЗСУ готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Дивіться звернення президента Зеленського щодо можливого нападу Росії:

 

Автор: Ірина Пундор