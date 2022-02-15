У Росії кажуть про завершення низки навчань: частину військ відводять в пункти дислокації

Росія повідомляє про завершення низки військових навчань. Як інформують у російському міноборони, частина контингенту повертається у місця постійної дислокації. Проте про повне завершення заходів ще не мовиться.

Російські ЗМІ посилаються на військове відомство держави-агресорки, інформує 24 канал. При цьому у міноборони цинічно наголошують, що війська повернуть після завершення бойових навчань, як це було завжди.

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Деякі підрозділи вже сьогодні повернуться у свої гарнізони

Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони,

– повідомив офіційний представник міноборони Росії Ігор Конашенков.

Конашенков пояснив, що окремі підрозділи мають повернутись вже своїм ходом.

Проте навчання Росії ще продовжуються

У міноборони зауважили, що комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил продовжується. У них беруть участь всі військові округи, флоти та повітряно-десантні війська. На території Білорусі тривають спільні навчання "Союзна рішучість-2022".

На практичні дії в якості спостерігачів запрошені військові аташе з питань оборони при посольствах інших країн в Білорусі і представники ЗМІ,

– розповів Конашенков.

Також у державі-агресорці доповіли, що в "оперативно важливих акваторіях океану і морів, які прилягають до території Росії" проводять серію військово-морських навчань. Тут залучені військові кораблі, підводні човни та морська авіація.

У міноборони повідомили, що низка заходів вже виконана згідно з планом.

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Росія вже не вперше повідомляє про завершення частини навчань

Зазначимо, що це не вперше держава-агресорка повідомляє про завершення частини військових навчань. Така ситуація була і наприкінці січня. Тоді говорили, що війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності. Їх начебто повернули до місць базування.

Напередодні про кінець частини російсько-білоруських навчань доповів Володимиру Путіну і міністр оборони Сергій Шойгу. Він зазначив, що начебто повністю навчання мають завершитись 20 лютого.

Війська Росії біля українських кордонів: останні новини

Раніше ЗМІ називали датою можливого вторгнення Росії 16 лютого. Проте напередодні секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що найближчим часом нападу не буде.

Також глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що 127 тисяч військових, які зараз біля кордону України, недостатньо для нападу.

Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єдності.

Тим часом у Пентагоні заявили, що Росія впродовж кількох останніх днів стягнула додаткові війська до кордону України. Зросла кількість військ й на території Білорусі.

Дивіться звернення президента Зеленського щодо можливого нападу Росії:

ЗСУ готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!