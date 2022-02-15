У Росії кажуть про завершення низки навчань: частину військ відводять в пункти дислокації
Росія повідомляє про завершення низки військових навчань. Як інформують у російському міноборони, частина контингенту повертається у місця постійної дислокації. Проте про повне завершення заходів ще не мовиться.
Російські ЗМІ посилаються на військове відомство держави-агресорки, інформує 24 канал. При цьому у міноборони цинічно наголошують, що війська повернуть після завершення бойових навчань, як це було завжди.
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Деякі підрозділи вже сьогодні повернуться у свої гарнізони
Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони,
– повідомив офіційний представник міноборони Росії Ігор Конашенков.
Конашенков пояснив, що окремі підрозділи мають повернутись вже своїм ходом.
Проте навчання Росії ще продовжуються
У міноборони зауважили, що комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил продовжується. У них беруть участь всі військові округи, флоти та повітряно-десантні війська. На території Білорусі тривають спільні навчання "Союзна рішучість-2022".
На практичні дії в якості спостерігачів запрошені військові аташе з питань оборони при посольствах інших країн в Білорусі і представники ЗМІ,
– розповів Конашенков.
Також у державі-агресорці доповіли, що в "оперативно важливих акваторіях океану і морів, які прилягають до території Росії" проводять серію військово-морських навчань. Тут залучені військові кораблі, підводні човни та морська авіація.Зверніть увагу! У міноборони повідомили, що низка заходів вже виконана згідно з планом.
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Росія вже не вперше повідомляє про завершення частини навчань
Зазначимо, що це не вперше держава-агресорка повідомляє про завершення частини військових навчань. Така ситуація була і наприкінці січня. Тоді говорили, що війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності. Їх начебто повернули до місць базування.
Напередодні про кінець частини російсько-білоруських навчань доповів Володимиру Путіну і міністр оборони Сергій Шойгу. Він зазначив, що начебто повністю навчання мають завершитись 20 лютого.
Війська Росії біля українських кордонів: останні новини
- Раніше ЗМІ називали датою можливого вторгнення Росії 16 лютого. Проте напередодні секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що найближчим часом нападу не буде.
- Також глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що 127 тисяч військових, які зараз біля кордону України, недостатньо для нападу.
- Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єдності.
- Тим часом у Пентагоні заявили, що Росія впродовж кількох останніх днів стягнула додаткові війська до кордону України. Зросла кількість військ й на території Білорусі.
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