Карма наздогнала: у Ленінградській області вночі підірвали ЛЕП

Росіян наздогнала карма. Вночі 1 травня у Ленінградській області невідомі підірвали опору ЛЕП.

Це сталося у Гатчинському районі регіону. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Ленінградській області підірвали ЛЕП

Як стало відомо, невідомі підірвали опору ЛЕП у Гатчинському районі Ленінградської області. Попередньо, на другій опорі виявлено вибуховий пристрій. Там вже працюють вибухотехніки та співробітники спецслужб.



Невідомі в Росії підірвали ЛЕП / фото росЗМІ

Наразі проводиться обстеження інших опор пошкодженої лінії. Згодом губернатор Ленінградської області Дрозденко повідомив, що вибухотехніки зняли та розмінували заряд із підривником з другої опори ЛЕП.

Чи є постраждалі – не повідомляється. Однак цю інформацію пропагандисти можуть приховувати.



Що відбувається у Ленінградській області / фото росЗМІ

Вибухи у Росії: останні новини

Нещодавно у Пермі спалахнув завод, який виготовляє боєприпаси для РСЗВ, а в Нижньому Новгороді "щось сталося" із бензовозами.

А у Бєлгородській області авто підірвалось на міні. Ворожі ЗМІ писали, що внаслідок цього інциденту загинуло четверо людей, однак глава регіону підтвердив, що стали жертвами необережності всього двоє осіб.

Також у Володимирській області в лісосмузі після вибухів виявили 3 вирви. Одна з них – 5 метрів у діаметрі та майже 2,5 метри завглибшки.

Окрім цього, у Бєлгороді також було неспокійно – прогримів потужний вибух на вулиці Ватутіна. Слідчий комітет заявив, що начебто вибухнув невстановлений пристрій, який нібито утворив величезну вирву на місці події.