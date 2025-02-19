Росія прагне бути імперією: професор із США пояснив, як ця ідеологія керує Кремлем
- Росія прагне відновити імперський статус, що підтверджується анексією Криму та окупацією українських територій.
- Ідеологія "руского міра" включає ідеї, висловлені Алєксандром Дугіним, який пропонує нову політичну теорію, об'єднуючи елементи фашизму та комунізму.
- Путін підтримує імперську ідеологію, але її існування під загрозою, якщо він втратить владу.
Росія не полишила амбіцій знову стати імперією. Про це свідчать певні дії Кремля, зокрема, анексія Криму та окупація українських територій. Свій імперський шлях країна-агресорка навіть закріпила у конституції.
Про це 24 Каналу розповів Пітер Єльцов, професор з міжнародної безпеки Національного університету оборони США, зазначивши, що імперські ідеї в Росії просувають на найвищому рівні. І з кожним роком вони набирають сили.
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Імперські ідеї просувають на найвищому рівні
Єльцов зазначив, що Владіслав Сурков, колишній помічник Владіміра Путіна, написав кілька есе, в яких відкрито заявив, що Росія за анексією Криму повернулася до свого нормального стану захоплення земель.
В російській конституції з'явились пункти, які дозволяють включати нові території до складу Росії. Це вкладається в ідеологію, що просуває російський політик Дмітрій Рогозін, який написав, що "де б російські солдати не проливали свій піт та кров", ці території можуть бути повністю інтегровані в Росію,
– наголосив професор.
На його думку, Путін насправді дотримується визначення Росії, яке дав Олександр Солженіцин. Він наголошував в одному зі своїх есе, що Російська Федерація – це Росія, Білорусь і Україна (він зробив виняток для Галичини), а також більша частина Казахстану, який він називав "Південним Сибіром".
Тому сьогодні Росія прагне бути імперією і росіяни відкрито про це говорять,
– наголосив він.
Водночас за його словами, ця ідеологія не є життєздатною. Ідеолог "руского міра" Алєксандр Дугін вважає, що у XX столітті було три політичні теорії: комунізм, фашизм і лібералізм.
Фашизм був переможений внаслідок Другої світової війни, комунізм – внаслідок "холодної війни". Тепер Дугін каже, що оскільки він ненавидить лібералізм, потрібно створити нову четверту політичну теорію.
Він пропонує взяти "найкраще" з фашизму і комунізму. Мовляв, позбудемося атеїзму в комунізмі і расизму у фашизмі та поєднаємо решту в цю пристрасну авторитарну ідеологію. І будемо боротися з лібералізмом,
– пояснив Пітер Єльцов.
Вся ця ідеологічна атмосфера в Росії дуже сильна, на його думку, і вона підтримується довкола Путіна. Тому коли він піде, навряд чи ця ідеологія буде існувати ще довго. Російська влада це знає і тому дуже боїться сепаратизму.
До слова, російський блогер Дмитро Іванов ("Камікадзе Ді") вважає, що Путін дуже боїться завершення війни, адже тоді повернуться додому російські солдати і це може стати каталізатором розпаду Росії. До того ж велика проблема є в країні-агресорці з мігрантами, і російські солдати скаржаться на безлад, викликаний ними. За його словами, Росія розділена, і єдине, що її тримає – це війна.