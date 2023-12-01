"Премії" за підбитий Leopard: навіщо в Росії влаштували безглузду церемонію

У Росії відбулася музична премія під час якої нагородили двох окупантів. Вони вийшли на сцену у формі та балаклаві, тому побачити їхні обличчя чи дізнатися прізвища ніхто не зміг. Загарбникам вручили сертифікати на мільйон рублів, ймовірно, за знищення танків.

Незрозуміло чому імена так званих "героїв" ніхто не називає і не показує їхніх облич. Про це 24 Каналу розповіла голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, додавши, що для цього немає жодного об'єктивного пояснення.

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Чому організовують такі церемонії

Російський ведучий зі сцени оголосив, що військових не показують через зрозумілі причини. Однак виникає питання, що це за причини й чому не можна назвати ім'я бійця, який нібито підбив танк.

Можливо, пропагандисти не показують облич, через те, що володіючи такими даними, журналісти зможуть перевірити, чи справді ці військові підбивали танки й чи отримали гроші.

Анонімні герої, які отримали сертифікати на мільйон рублів, – це таке безглуздя, рівень якого ще треба зрозуміти. Дуже багато питань, на які тільки одна відповідь – все це дуже непристойно й не може бути правдою. Жоден із так званих "героїв" не може бути правдивим, бо інакше чому не показують їхні обличчя,

– підкреслила Ольга Романова.

На сцені військовим дали не гроші, а лише сертифікати, їхніх прізвищ ніхто не знає, тому невідомо, що буде далі. Ймовірно, з екранів російських телевізорів, показали великий обман.

"Думаю, все це роблять для звітності. Ще раніше російські зірки заявляли, що платитимуть гроші за підбиті танки. Зрозуміло, вони цього не робитимуть, тому і проводять такі церемонії, щоб хоч якось відзвітувати", – зауважила Романова.

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