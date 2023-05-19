Спроби продовжаться, – Жданов про мету Росії знищити ЗРК Patriot

Росія збільшила кількість ракетних ударів по Україні за останні тижні. Це збіглось з надходженням до України системи ППО Patriot, в яку росіяни намагаються поцілити.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, комплекс спроєктований так, що має захищати також сам себе.

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Росіяни намагатимуться надалі уразити систему ППО Patriot, щоб якось виправдати свої невдалі спроби. Водночас Жданов каже, що їм це не вдасться.

"Річ у тім, що вони програли перший бій, намагаючись збити Patriot. Цим збиттям ми "перекваліфікували" ракету "Кинджал" з гіперзвукової на звичайну балістичну, а це дуже сильний удар по іміджу Росії", – розповів військовий експерт.

Олег Жданов про ймовірність влучання у систему ППО Patriot: дивитись відео

З відео, яке поширили російські пропагандисти про нібито влучання у Patriot, видно, що ракету збили, але вона могла здетонувати вже в падінні, або у тому місці, куди приземлилась. Це могло бути місце не поблизу комплексу, а трохи далі. Відповідно уламками зачепило сам комплекс.

На цьому ж відео видно, що вибух стався трохи в стороні від місця збиття. До того ж не факт, що пошкодження завдав саме "Кинджал",

– додав Жданов.

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