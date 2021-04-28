У Росії заявили про "різанину на Донбасі" у разі зміни мінських домовленостей

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Сергій Лавров в інтерв'ю пропагандисту Дмитру Кисельову заявив, що у випадку зміни мінських угод на Донбасі начебто може початися різанина. Речник країни-агресора наголосив: війни на Сході України нібито "можна і потрібно уникнути".

Джерело:

МЗС Росії

Глава Міністерства закордонних сил Росії Лавров пригадав слова українського лідера Володимира Зеленського про плани взяти під повний контроль кордон з Росією, а вже згодом розібратися з виборами і амністією.

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Зрозуміло, що якщо вони зробили б так, якби їм хтось дозволив би зробити так, то там була б різанина за великим рахунком,
– заявив Лавров.

Речник МЗС Росії заявив, що війни на Донбасі начебто "можна і треба уникнути".

Дії Росії на Донбасі: головне

  • Окупанти регулярно порушують режим тиші на Донбасі та вбивають українських воїнів. 
  • Лише від початку 2021 року на Сході України загинули 38 героїв.
  • Навесні 2021 року Росія провела масштабну ескалацію: стягнула війська та зброю до кордонів з Україною. 
  • Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну "зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна". Водночас Путін заявив, що проблеми на Донбасі українська сторона має обговорити насамперед з ватажками окупантів. Зеленський у відповідь наголосив: про жодні переговори з бойовиками не може навіть мовитися

 