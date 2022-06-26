Росії потрібно, щоб хтось запанікував, – литовський політолог про скандал з Калінінградом

У Литві вважають, що погрози Росії у їхній бік через заборону транзиту російських товарів – це частково і спроби відвернути увагу. Все для того, аби більше говорили про країни Балтії й вони були занепокоєні своєю безпекою насамперед.

Однак у Литві також розуміють, що так чи інакше основна боротьба відбувається на території України. Про це 24 каналу сказав Вітіс Юрконіс – політолог, керівник офісу Freedom House в Литві.

Увага Ми готувались до цього, – литовський політолог про ризики удару Росії

"Це не питання вибору, але потрібно розуміти, що однаково основна увага повинна йти на війну в Україні і підтримку там", – вважає політолог.

Він додав, що Кремля не потрібна ескалація цього конфлікту. Однак у країни-агресорки є свої плани.

Їм більше потрібно, щоб тут хтось запанікував. Можливо, у Брюсселі. Може бути якийсь простір, щоб "розділяти та володарювати". Навіть можуть відгукнутися якісь литовські політики, які будуть дорікати чинній владі,

– сказав Юрконіс.

Це єдине, що Кремль може і буде робити, бо кремлівський диктатор Путін вже давно мріє про розкол у Європейському Союзі.

Протистояння Москви та Вільнюса: що сталося

Нещодавно Литва заборонила транзит підсанкційних російських товарів через свою територію. Не можуть їхати ні вантажівки, ні поїзди. Вони пояснили, що просто виконують санкційну політику ЄС.

У Росії серйозно "підгоріло" через ці обмеження. У ворожому МЗС назвали дії Литви порушенням міжнародно-правових зобов'язань. Тому міністерство навіть викликало очільницю посольства країни у Москві.

Крім цього, там стали гучно розповідати, що в них "розв’язані руки". І зовсім скоро почали навчання в Калінінградській області з "Градами" та "Ураганами".

А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взагалі заговорив, що у такий спосіб Литва фактично оголосила війну.

Литва відповіла на погрози Росії через "блокаду Калінінграда". У МЗС наголосили, що лише виконують санкції, які запровадив ЄС.

Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що жодних поступок не буде.

Натомість МЗС України стало на захист литовських друзів. Міністр Дмитро Кулеба заявив, що Росія сама винна у наслідках вторгнення в Україну.

Литовський політолог про ризики удару Росії: дивіться відео