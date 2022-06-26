Росії потрібно, щоб хтось запанікував, – литовський політолог про скандал з Калінінградом
У Литві вважають, що погрози Росії у їхній бік через заборону транзиту російських товарів – це частково і спроби відвернути увагу. Все для того, аби більше говорили про країни Балтії й вони були занепокоєні своєю безпекою насамперед.
Однак у Литві також розуміють, що так чи інакше основна боротьба відбувається на території України. Про це 24 каналу сказав Вітіс Юрконіс – політолог, керівник офісу Freedom House в Литві.
Увага Ми готувались до цього, – литовський політолог про ризики удару Росії
"Це не питання вибору, але потрібно розуміти, що однаково основна увага повинна йти на війну в Україні і підтримку там", – вважає політолог.
Він додав, що Кремля не потрібна ескалація цього конфлікту. Однак у країни-агресорки є свої плани.
Їм більше потрібно, щоб тут хтось запанікував. Можливо, у Брюсселі. Може бути якийсь простір, щоб "розділяти та володарювати". Навіть можуть відгукнутися якісь литовські політики, які будуть дорікати чинній владі,
– сказав Юрконіс.
Це єдине, що Кремль може і буде робити, бо кремлівський диктатор Путін вже давно мріє про розкол у Європейському Союзі.
Протистояння Москви та Вільнюса: що сталося
- Нещодавно Литва заборонила транзит підсанкційних російських товарів через свою територію. Не можуть їхати ні вантажівки, ні поїзди. Вони пояснили, що просто виконують санкційну політику ЄС.
- У Росії серйозно "підгоріло" через ці обмеження. У ворожому МЗС назвали дії Литви порушенням міжнародно-правових зобов'язань. Тому міністерство навіть викликало очільницю посольства країни у Москві.
- Крім цього, там стали гучно розповідати, що в них "розв’язані руки". І зовсім скоро почали навчання в Калінінградській області з "Градами" та "Ураганами".
- А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взагалі заговорив, що у такий спосіб Литва фактично оголосила війну.
- Литва відповіла на погрози Росії через "блокаду Калінінграда". У МЗС наголосили, що лише виконують санкції, які запровадив ЄС.
- Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що жодних поступок не буде.
- Натомість МЗС України стало на захист литовських друзів. Міністр Дмитро Кулеба заявив, що Росія сама винна у наслідках вторгнення в Україну.
Литовський політолог про ризики удару Росії: дивіться відео