Уже четвертий: військовий аналітик пояснив призначення нового командувача у російській армії

В Росії призначено нового командувача західним військовим округом генерала-лейтенанта Євгенія Нікіфорова. Його називають "людиною Суровікіна та Пригожина". Він став четвертим командувачем округу з початку війни Росії проти України.

Про це 24 каналу розповів військовий аналітик, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. За його словами, західний округ відповідає за охорону російських інтересів Росії в західній її частині, зокрема з країнами НАТО.

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Зброя та тактика НАТО мають потужний результат

Він наголосив, що враховуючи негативне ставлення Росії до НАТО і її розуміння, що баланс сил на користь Альянсу, все це вимагає дуже серйозного ставлення до західного військового округу.

Тим більш вони бачать, що натівська зброя і тактика демонструють дуже потужний результат у війні,

– підкреслив аналітик.

На його думку, зміна четвертого командувача за такий короткий термін свідчить про істотну відмінність того, як військові сили показали себе на практиці, і того, що планувалось і демонструвалось протягом багатьох "шоу" навчань.

"Їх проводили у великій кількості до початку бойових дій", – наголосив він.

Про що свідчить чергова зміна командувача західного округу в Росії: дивіться відео

Погана якість кадрів

Риженко зазначив, що протягом бойових дій також проводились навчання "Схід" на Далекому Сході.

Там теж все було дуже красиво і виглядало, як шоу,

– згадав він.

За його словами, це свідчить про нестабільну і неякісну систему управління і погану якість кадрів у російській армії.

"Але кількість російських військ дуже велика. Навіть за їх низької якості, саме така кількість для України становить велику проблему", – підкреслив Андрій Риженко.

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