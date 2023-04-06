Як країна-терорист може очолювати Радбез ООН, – Данілов про виступ Львової-Бєлової

Велика Британія заблокувала трансляцію неформальної зустрічі Радбезу ООН щодо українських дітей. Там виступала так звана російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд. Та усіх викрадених Росією українських дітей обов'язково повернуть.

Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що так звана російська дитяча обмудсменка пишалася крадіжками українських дітей. Зазначимо, що Лондон зробив усе, аби виступ Львової-Бєлової не був доступний назагал.

Дивіться також "Вибачте за емоції": українська ведуча жорстко пройшлася по дитячій омбудсменці з Росії

"Коли оця жіночка, яке вона взагалі має право брати в цьому участь, як вона сама є злодійка, яка вкрала, безпосередньо, наших дітей?" – обурився Данілов.

На думку секретаря Ради нацбезпеки й оборони, сучасний світ став трохи дивний, з урахуванням того, що Росія від початку квітня головує в Радбезі ООН.

Як країна-терорист може очолювати Раду безпеки ООН? Поясніть, будь ласка, це будь-якому громадянину на планеті Земля, як це взагалі може бути,

– сказав він.

Олексій Данілов впевнений, що нині світ пройшов цей період після Другої світової війни, тож входить в іншу стадію.

"Коли треба змінювати всі ці уставні нормативні документи, коли їх треба переводити у відповідність до справедливості, перш за все. От, я думаю, що такий час настав", – зазначив він.

Секретар РНБО переконаний, що усі намагання росіян у такий спосіб там маніпулювати будуть нікчемними.

"Ми обов'язково повернемо всіх наших діточок додому до своїх родин. У кого їх, на жаль, немає, з урахування того, що їх вбили ці терористи, вони обов'язково тут знайдуть прихисток", – розказав він.

Як Данілов розкритикував головування Росії в Радбезі ООН: дивіться відео

Нонсенс Путіна

Данілов обурений і називає нонсенсом те, що Владімір Путін, який вбив за наказом українських дітей, ще досі рукостискальний у світі.

Ця мерзота вбила 500 дітей. І ніхто у світі не хоче про це говорити та порушувати це питання. З ними ведуть якісь переговори, тиснуть йому руку, про щось з ним розмовляють чи то телефоном, чи то очно,

– сказав секретар Ради нацбезпеки та оборони.

Діяльність так званої дитячої обмудсменки Росії: останні новини