Путін боїться за власне "свято": чому у Росії масово скасовують заходи до 9 травня

У Росії заборонили проводити марш "Безсмертний полк", запланований на 9 травня. Крім того, у 5-ти регіонах країни не буде навіть парадів. У розвідці Британії пояснили, з чим пов'язані ці обмеження.

Країна – агресорка не перший рік готує своїх громадян до війни. Вона традиційно організовувала велику кількість воєнізованих парадів, маршів, ігор, в які нерідко залучали також і дітей. Втім, коли прийшла справжня війна, ситуація змінилася. Вже другий рік поспіль скасовується низка заходів на 9 травня.

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Знову по-скромному

Так, щороку у Росії на 9 травня проходив марш "Безсмертний полк". У ньому брали участь члени сімей, чиї родичі є ветеранами Другої світової війни. Втім, як і минулого року, цей захід скасували.

Замість маршу з 1 по 11 травня громадянам дозволили в автомобілях і громадських місцях розміщувати портрети ветеранів.

Для п'яти регіонів Росії заборони ще жорсткіші. Там заборонили також і паради. Йдеться про Брянськ, Псков, Рязань, Курськ і Бєлгород.

У розвідці Британії зазначили, що усі вищеперераховані регіони перебувають на заході Росії, а тому вразливі до ударів безпілотників.

Гарячою була, наприклад, ніч проти 28 квітня. У країні – агресорці заявили про атаку дронів на Брянську, Курську, Бєлгородську та Калузьку області. Окупанти запевняють, що збили 17 дронів. Відомо про ушкодження інфраструктурного об'єкту у Бєлгороді.

Є свято важливіше

Однак, цьогоріч, Кремль керується не лише страхом перед "українськими пташками". Путін боїться, що зіпсують його власне свято.

Нагадаємо, що 7 травня має відбутися інавгурація Путіна. Тому, не слід виключати, що висока ймовірність протестів невдоволених війною в Україні теж вплинула на рішення російського керівництва.

Побоювання Путіна недаремні, адже актуальність вшанування "безсмертного полку" марніє, коли в країні вже безліч "смертних полків".

Зазначимо, що відповідно до даних британської розвідки, Росія втратила на війні в Україні понад 450 тисяч солдатів. Йдеться про тих, хто загинув, отримав поранення або дезертував.

На тимчасово окупованих територіях теж не буде гучних святкувань. Як пояснили у Центрі спротиву, російська влада побоюється витівок місцевих жителів.