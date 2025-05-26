Росія атакувала Україну найбільшою кількістю БпЛА з початку повномасштабної війни, – Зеленський

Росія вночі 26 травня знову масовано атакувала Україну. Президент Зеленський зауважив, що країна-терористка так діє, бо має відчуття повної безкарності.

Цієї ночі зафіксовано абсолютний антирекорд за кількістю дронів, що атакували Україну. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського.

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Ніч на 26 травня стала третьою за рахунком, коли Україні довелося відбивати російський терор. Загалом Росія атакувала нашу державу 355 БпЛА та 9 ракетами.

"Всю ніч працювали наші сили захисту неба та рятувальники. Російська армія застосувала проти наших міст і громад найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. 355 ударних безпілотників, більшість з яких – "Шахеди". Також було 9 крилатих ракет", – написав Зеленський.

На жаль, є поранені люди та ураження цивільної інфраструктури. Цього разу терор розтягнувся від Чернігівщини до Хмельниччини, від Харківщини до Одещини.

Тільки відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб. У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск,

– зауважив президент України.