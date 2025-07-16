У росіян – ейфорія: в реакції на останні заяви Трампа є цікаві сигнали

Дональд Трамп зробив чергові різкі заяви щодо Росії, пригрозивши їй 100% митами, а також погодив продати для України ракети до систем Patriot. Проте росіяни удали, що не сприйняли серйозно висловлювання президента США.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак у розмові з 24 Каналом зазначив, що означає реакція росіян на погрози Трампа. До слова, президент США висунув ультиматум Росії: якщо впродовж 50 днів не з'явиться мирна угода, він пообіцяв запровадити вторинні тарифи.

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Як відреагували на заяву Трампа ціни на нафту?

Ступак наголосив, що напередодні заяви Трампа в Росії були величезні очікування. Росіяни гадали, яку зброю США передадуть Україні, і що саме полетить по території Росії найближчими днями. Однак у своїй заяві президент США не згадав про надання Україні наступальних далекобійних ракет для літаків.

Російський фондовий ринок одразу полетів вгору. Росіяни почали видихати з полегшенням,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Позитивними, на його думку, для України стали коливання цін на ринку сирої нафти. Напередодні були очікування, що, можливо, щось почнеться. І нафта почала трішечки рухатися вгору, однак наступного дня ціни пішли донизу.

На жаль, наступні 50 днів не будуть мотивувати Росію рухатися вперед. У російських z-пабліках панує ейфорія – з'являються повідомлення про те, що вони, як відзначив Ступак, за ці 50 днів буцімто стільки територій захоплять, стільки вб'ють і, мовляв, все розпродадуть на окупованих територіях.

Проте насправді окупантам немає чим вихвалятися. Їхні повзучий наступ неприємний. Проте на Сумщині ситуація сьогодні стабільна, є навіть просування українських військ вперед,

– пояснив колишній співробітник СБУ.

Складна ситуація, за його словами, на Новопавлівському напрямку, де відбувається просування росіян до адмінкордонів Дніпропетровської області. Також складно в районі Покровська, де є загроза оточення міста – наразі триває напівоточення. Окупантам залишилось 17 кілометрів, щоб закрити "кишеню" і повністю взяти місто в кільце.

Найбільш критична ситуація складеться, коли ворогу до замкнення цього кільця залишиться менш як п'ять кілометрів,

– резюмував Іван Ступак.

Проте, на його думку, говорити, що росіяни мають там величезну перевагу і зосередили масштабні ресурси, доволі зарано.

Нагадаємо, щодо заяви Дональда Трампа про запровадження проти Росії вторинних тарифів у розмірі щонайменше 100%, якщо не буде укладено мирну угоду протягом 50 днів, висловився Дмитро Медведєв. Він назвав 50-денний ультиматум Трампа "театралізованим" та наголосив, що Європі не сподобалося затягування із санкціями проти Кремля. Проте Росії нібито "байдуже".