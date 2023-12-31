Серйозні зміни в Росії неминучі, – Романова припустила, як це може відбуватися

Владімір Путін понад 25 років тримає російський народ у заручниках. Втім, репресивна машина дасть тріщину й кремлівський очільник зазнає поразки.

У Росії відбудуться вкрай серйозні зміни, які можуть призвести до внутрішнього конфлікту. Детальніше 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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На Росію чекає багато сюрпризів

"Серйозні зміни, потрясіння у Росії неминучі. Нічого не поробиш. Ворогу не побажаєш, що буде з країною. Не можна цього не бачити. Запитання в тому, коли це рвоне? Те, що ми з вами побачимо, як рвоне, не так вже насправді не скоро. Росія "вагітна" громадянською війною", – сказала Романова.

При чому внутрішній конфлікт між "добрими білими" та "ще кращими червоними" малоймовірний. Боротьба буде між "червоно-коричневими" та "коричневими". Під "червоними" мовиться про комуністичні сили, а під "коричневими" розуміються фашистські рухи.

Проте фашизм є розмитим ярликом, тому він зводиться до радикального ксенофобського націоналізму. Може використовуватися і його синонім: "комунофашизм". У ленінському колі зрідка використовується аналог як "червоні націоналісти".

Чи відмовиться Путін від плану захопити Україну

У далекому 1993 році в Росії відбувалася серйозна політична криза. Як комуністичні, так і націоналістичні сили, були в глибокій опозиції до президента Бориса Єльцина, що посприяло їхньому ситуативному союзу. У відповідь, проліберальні прихильники охрестили їх "красно-коричневие", що згодом стало політичним клішем.

За словами Романової, раніше Владіміра Путіна можна було змінити: спочатку терапевтично, потім хірургічно. Проте наразі переміни нереальні. Його дії занадто далеко зайшли.

Путін у будь-яку секунду може піти на Харків, Київ, Львів. Як на мене, це у нього і в планах, і в голові,

– зазначила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Нагадаємо, що під час виступу на колегії міноборони Росії глава Кремля заявив, що не відмовиться від так званих цілей війни проти України. Буцім тому, що Захід не відмовляється від стратегії стримування Росії та агресії проти України.

Крім того, Путін назвав українську Одесу "російським містом". Він вчергове повторив своє вже застаріле псевдоісторичне твердження про території, які Україні начебто передав Владімір Ленін.

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