У Росії відносини зі США прирівняли до холодної війни

Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв схарактеризував теперішні відносини країни зі США . Він прирівняв їх до тих, що були під час холодної війни.

Росію Медведєв назвав "такою, що наздоганяє США за рівнем загрози", тобто діє слабше. Тут він порівняв її з СРСР.

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Холодна війна знову

Медведєв заявив, якщо раніше відносини Росії і США були суперництвом, то за останні роки перетворилися на конфронтацію і "по суті – повернулися в епоху холодної війни". У цьому контексті він пригадав санкції і впровадження "егоїстичних інтересів".

Санкційний тиск, погрози, конфліктне протиборство, захист своїх егоїстичних інтересів – все це ввергає світ у стан перманентної нестабільності,

– заявив Медведєв.

Щодо цього він відзначив: рівень загрози від Росії є меншим, як раніше це було від СРСР. Далі Медведєв згадав про Карибську кризу 1962 року – тоді відповіддю американцям стало розгортання СРСР стратегічного озброєння на Кубі.

Як стверджує Медведєв, США в цих умовах пішли на подальшу конфронтацію – стягнули військові кораблі, взяли острів у морську блокаду і готували повноцінне вторгнення.

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Ця криза призвела до двох моментів:

"західні країни" усвідомили можливості СРСР щодо розгортання військових баз у будь-якій точці світу;

лідери двох наддержав змогли зберегти мудрість і йшли на поступки один одному.

Медведєв зазначив, що в якийсь момент лідери спілкувалися напряму, в якийсь ні, "але в будь-якому випадку між СРСР і США був рівноправний діалог, здійснюваний не через мову погроз і ультиматумів".

Загострення відносин між США і Росією