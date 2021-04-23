У Росії відносини зі США прирівняли до холодної війни

Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв схарактеризував теперішні відносини країни зі США . Він прирівняв їх до тих, що були під час холодної війни.
Джерело:РІА Новини
Росію Медведєв назвав "такою, що наздоганяє США за рівнем загрози", тобто діє слабше. Тут він порівняв її з СРСР.
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Холодна війна знову
Медведєв заявив, якщо раніше відносини Росії і США були суперництвом, то за останні роки перетворилися на конфронтацію і "по суті – повернулися в епоху холодної війни". У цьому контексті він пригадав санкції і впровадження "егоїстичних інтересів".
Санкційний тиск, погрози, конфліктне протиборство, захист своїх егоїстичних інтересів – все це ввергає світ у стан перманентної нестабільності,
– заявив Медведєв.
Щодо цього він відзначив: рівень загрози від Росії є меншим, як раніше це було від СРСР. Далі Медведєв згадав про Карибську кризу 1962 року – тоді відповіддю американцям стало розгортання СРСР стратегічного озброєння на Кубі.
Як стверджує Медведєв, США в цих умовах пішли на подальшу конфронтацію – стягнули військові кораблі, взяли острів у морську блокаду і готували повноцінне вторгнення.
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Ця криза призвела до двох моментів:
- "західні країни" усвідомили можливості СРСР щодо розгортання військових баз у будь-якій точці світу;
- лідери двох наддержав змогли зберегти мудрість і йшли на поступки один одному.
Медведєв зазначив, що в якийсь момент лідери спілкувалися напряму, в якийсь ні, "але в будь-якому випадку між СРСР і США був рівноправний діалог, здійснюваний не через мову погроз і ультиматумів".
Загострення відносин між США і Росією
- Нова хвиля загострення відносин США і Росії почалося з того, що Джо Байден публічно назвав Путіна "вбивцею". Він додав, що той втручався у вибори США 2020 року і має за це поплатитися.
- У Росії відразу заявили, що висилають свого посла з Вашингтона для консультацій.
- 15 квітня президент США Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. Також з Вашингтона вислали 10 представників російської дипломатичної місії.
- Надалі ситуація ще більше загострилася через агресію Росії на кордоні з Україною. США заявили, що підтримуватимуть Україну, а дії Росії гостро засуджують.