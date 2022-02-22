У Росії відреагували на слова Зеленського про розрив дипломатичних відносин
Джерело:"РИА Новости"
Цинізм Росії продовжує набирати нових обертів. Так, держава, яка "легітимізувала" окуповані території України не вважає необхідним розривати дипломатичні відносини з Києвом.
Розірвання дипломатичних відносин у Кремлі вважають "вкрай небажаним". Про це заявив речник очільника Кремля Дмитро Пєсков.
Актуально Довизнавалися: Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2" через дії Росії
За словами прессекретаря агресора, це зробить ситуацію "ще складнішою для народів двох країн". Так ніби введення військ на Донбас й обстріли житлових районів та інфраструктури нічого не ускладнюють.
Що цьому передувало
Міністерство закордонних справ України звернулося до президента Володимира Зеленського з ініціативою розірвати дипломатичні відносини з Росією. Глава держави планує вже незабаром розглянути лист відомства.
Головне про визнання бойовиків
- Володимир Путін 21 лютого юридично визнав так звані "республіки" своїх маріонеток на Донбасі. Крім того, він офіційно ввів свої війська на окуповану територію Східної України.
- В Україні вважають, що Росія порушила територіальну цілісність нашої держави, а також вийшла з мінських домовленостей.
- Західні країни засудили дії Кремля та пообіцяли запровадити санкції.
- Німеччина вже зупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".
- Через останні дії Росії українці у твітері запустили флешмоб "Мой последний твит на русском". Вони масово відмовляються спілкуватися російською й переходять на українську мову.
- Працівники посольства США в Україні тепер їздитимуть на ніч у Польщу. Однак зранку вони повертатимуться до Львова на роботу.
До теми дивіться відео з заявою Зеленського щодо розриву дипломатичних відносин з Росією: