Лукашенко заявив, що готовий визнати окупований Крим російським: реакція Кремля

Днями самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що готовий, начхавши на Будапештський меморандум, визнати окупований Крим російським. Кремль, звісно ж, як країна-агресор радіє і не бачить у цьому нічого поганого.

Позицію Росії озвучив очільник МЗС країни Сергій Лавров. Його слова цитувала низка російських ЗМІ.

Важливо Лукашенко заявив, коли визнає Крим російським

Позиція Росії

Глава міністерства закордонних справ Росії сказав, що окупований Крим нібито "входить до складу Союзної держави як територія Росії" і це нібито закріплено в російському законодавстві.

У нас є договір про Союзну державу з Білоруссю, з 1999 року він діє. Відповідно до цього договору територією Союзної держави є територія Білорусі та Росії відповідно до їх законодавства. За нашим законодавством, Крим, звісно, – це територія Росії,

– зазначив Лавров.

Зауважимо, що Лукашенко заговорив про визнання українського півострову російським на великій пресконференції. Під час неї пролунало чимало антиукраїнських заяв.

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