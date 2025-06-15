Росія може виграти від ескалації на Близькому Сході, однак є тривожний сигнал для Путіна

Загострення протистояння між Ізраїлем та Іраном змінило розклад сил в глобальній політиці. Залежно від подальшого розвитку конфлікту, певні країни можуть зазнати втрат, інші – знайти переваги. Зокрема, Росія.

Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зазначивши, яку вигоду від ескалації на Близькому Сході може отримати Кремль. Водночас він може зазнати і значних політичних втрат.

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Москва намагається вийти з ізоляції

Желіховський підкреслив, що після цього нового витку ескалації на Близькому Сході, який розпочався 13 червня, одразу підскочили ціни на нафту. Відповідно Росія може на загостренні цього конфлікту заробити.

Ба більше, Кремль може бути зацікавленим у тому, щоб увага світової спільноти, зокрема США, відверталась саме на Близький Схід. Щоб саме туди надходили ті чи інші можливості, як, наприклад, 20 тисяч ракет, які були спочатку призначені для України,

– зауважив експерт-міжнародник.

Водночас за його словами, є велика небезпечність у тому, що Владімір Путін може виступити у ролі миротворця у конфлікті на Близькому Сході, хоча й це свідчить про те що, він не зацікавлений у його продовженні. До того ж Москва має тісні зв'язки з Тегераном, вони навіть підписали угоду щодо стратегічного партнерства.

Росія, за його словами, намагається вийти з ізоляції, в якій перебуває, за допомогою адміністрації Дональда Трампа. Тому зараз для неї відкривається вікно можливостей. Якщо вона скористується ситуацією, то це вплине на розвиток подій у російсько-українській війні.

Москва може виступити "голубом миру", мовляв, вона готова посприяти деескалації ситуації на Близькому Сході. Саме це дозволить Росії представити себе в очах США у доволі непоганому світлі.

Путін може показати, що він нібито і дійсно хоче миру, що він є авторитетом в тих чи інших країнах і навіть може претендувати на регіональний авторитет. Після цього Москва може попросити для себе якісь послуги,

– припустив він.

Росія, імовірно, захоче, щоб США здійснив тиск на Україну з метою, щоб вона погодилася на ультиматуми, які надходять від росіян під час переговорів.

"Саме тут може бути небезпека, тому що Трамп неодноразово ставив знак рівності між Україною та Росією. Навіть Україна підпадала під критику адміністрації США, зокрема за операцію "Павутина". А тепер тиск може ще посилитися. Маємо розуміти, що може бути примус до капітуляції України в цій війні", – наголосив Станіслав Желіховський.

Може втрати союзника

Проте ескалація на Близькому Сході, імовірно, приховує загрозу для Росії. Зараз Іран є її союзником по вісі зла. Однак у разі, якщо Ізраїль разом із США продовжить бомбардувати Іран, це може призвести до незворотних наслідків.

В Ірані може розпочатися громадянське протистояння, змінитися режим та взагалі змінитися політична парадигма в той чи інший бік, як це сталося, наприклад в Сирії,

– відзначив експерт-міжнародник.

Це може бути тривожним сигналом для Путіна щодо того, що режими, з якими він має тісні зв'язки, можуть ослабнути або взагалі повалитися. Це створює, на його думку, додаткове вогняне кільце навколо Росії – спочатку вона втратила Сирію, а тепер палає Іран. І невідомо, який режим стане наступним.

Нагадаємо, що на думку президента Литви Гітанаса Науседи, конфлікт на Близькому Сході "дещо затьмарює війну в Україні". Він також наголосив, що це протистояння вигідне Росії, адже "вся російська військова машина" побудована на нафтодоларах, а ціни на нафту після атаки Ізраїля на Іран 13 червня почали зростати.