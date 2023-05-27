Пропагандисти на росТБ вже відкрито пропонують змінити Путіна та його режим

Російські пропагандисти вже самі розуміють, що з Владіміром Путіним їм нічого "не світить". Один зі спікерів на федеральному телебаченні Росії вирішив про це відверто висловитись.

До подібних заяв вдався президент інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін. Він відверто заявив, що треба на виборах обрати іншого президента, пише 24 Канал.

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Що заявив пропагандист про Путіна

За нинішнього політичного режиму нам не світить повернуться до Європи. Треба просто вибрати інше керівництво країни, яке припинить цю історію з Україною і вибудує нормальне ставлення з європейськими країнами,

– заявив Надєждін.

Після цих слів пропагандист, який вів програму, намагався хоч якось вийти з ситуації. Коли Надєждін продовжив думку, то пропагандисти вирішили "зробити паузу".

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