Держава отримає навіть телефон чи комп'ютер: у Росії забиратимуть майно за "фейки про війну"

Російський уряд підтримав законопроєкт про конфіскацію майна у засуджених за "фейки" про армію. Поняття "фейки про війну" з'явилося не так давно, і багатьом уже інкримінували цю статтю. Людей ув'язнюють, а деяких навіть відправляють до психлікарень.

Що цікаво, більшість росіян усе ж підтримує війну проти України. Про це свідчать дані опитування. Мешканці держави-агресорки вважають, що Росія протистоїть Заходу, який нав'язує їй свої цінності.

Дивіться також У Росії горять під'їзди, серед підозрюваних – пропагандист Шарій: до чого тут криптовалюта

У росіян, не згодних із офіційними постулатами про "СВО", заберуть майно

Законопроєкт внесли троє членів "Єдиної Росії", серед них Ірина Ярова. Документ пропонує розширити кримінальну статтю щодо конфіскації майна.

Уряд беззастережно підтримав цей законопроєкт. У Держдуму його поки не внесли.

Відтепер у тих, хто "з корисливих спонукань" поширював "фейки про армію", будуть конфіскувати майно. А до списку вироків, що передбачають конфіскацію, пропонують додати статтю про публічні заклики до провадження діяльності, спрямованої проти безпеки держави.

Забиратимуть не тільки майно засудженого, але і його обладнання – комп'ютер, планшет або мобільний телефон.

Стаття щодо "фейків про армію" з'явилася в кримінальному кодексі Росії у березні 2023 року. Наразі за нею порушено вже 273 кримінальні справи, до суду направлено 134. Імовірно, вона може торкнутися і "воєнкорів", і дружин мобілізованих – усіх, хто висловлює "крамольні" думки.

Дивіться також Чому Пєсков відмовився коментувати втрату літака: Галлямов пояснив позицію Кремля

Що відбувається з російською економікою