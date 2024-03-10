Росія наближається до межі: Путін не зможе довго підтримувати таку інтенсивність боїв

До так званих виборів у Росії намагаються створити картинку буцімто у них "все добре". Утім, після 17 березня це все може рухнути.

Наприклад, Кремль намагається тримати курс рубля, як нібито нижче 100 рублів за долар, але після 17 березня рубль посне повертатися до реальності. Про це 24 Каналу розповів колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов, додавши, що Кремль також намагається тримати ціни.

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Після виборів економіка Росії може почати сипатися

Так, у Росії дуже скоротилося виробництво бензину, зокрема через "бавовну" на місцевих нафтопереробних заводах. Відповідно гуртові ціни на бензин з початку року виросли на 35%, але на роздрібних цінах це поки не відображається, бо їх тримають до виборів Владіміра Путіна. На думку Мілова, після 17 березня у Росії почнеться масовий сплеск цін по найрізноманітніших позиціях.

Тоді центробанк буде змушений під тиском ще більше підіймати ставку. Це своєю чергою ще більше вдарить по попиту, економіці, та "підкосить" її відновлення загалом.

У Кремля закінчуються гроші

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну проти Росії запровадили багато санкції. Попри це країна-терористка продовжує отримувати прибутки. Так, за 2023 рік у бюджет Росії надійшов 1 мільярд євро за продаж пального.

Литовська розвідка оцінила можливість Росії воювати у нинішньому темпі ще 2 роки. Напруга у Росії зростатиме й наприкінці цих 2 років виклик, що Кремль не зможе продовжувати війну такої інтенсивності буде дуже сильний. За словами Мілова, гроші у Кремля вже закінчуються – за 2 місяці 2024 року дефіцит бюджету майже зрівнявся з плановим на увесь рік.

Водночас військове виробництво виходить на плато. У Росії закінчується можливість сильно нарощувати виробництво зброї, техніки, боєприпасів. Це видно й на фронті, коли вони випускають старі немодернізовані танки. Ба більше, у фонді національного добробуту залишилося близько 5 трильйонів рублів, а це менше половини річного військового бюджету.

"Ми підходимо до ситуації, коли у їхній фінансовій "заначці" залишається лише екстрений запас. Тож рік чи два (Росія зможе воювати з такою інтенсивністю – 24 Канал) – ми точно не знаємо, але бачимо, що Росія підходить до якоїсь межі. Поки Путін може продовжувати бойові дії з такою інтенсивністю, але це не на довго. Цей процес вже помітний", – зазначив Мілов.

У якому стані російська економіка: коротко