Чи вдасться Росії поповнити запаси снарядів: оцінка українського генерала

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу запевнив, що виробництво боєприпасів налагоджено. Мовляв, війська будуть забезпечені.

Сьогодні Росія має величезні втрати живої сили, вогневих засобів та снарядів – вона не може швидко себе поповнити. Навіть ракети "Іскандер", "Калібри", Х-22, Х-35 та інші, що застосовуються для здійснення терористичних атак, вичерпуються. Про це 24 Каналу сказав генерал армії України, очільник Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж.

Варте уваги Шойгу втікає вже навіть від питань пропагандистів: його запитали, коли чекати миру

Так, ворог продовжує завдавати ударів, але не може досягти жодної поставленої мети.

"Наші люди сприймають це як потужний акт агресії. Це навпаки підіймає дух і злість проти них. Фактично, ніякого результату немає. Не знищені енергетичні чи інфраструктурні об'єкти, не знищена логістика щодо постачання техніки й озброєння нашими партнерами", – наголосив Маломуж.

На що здатний російський ВПК

За словами генерала, росіяни намагаються збільшити запаси коштом виробництва, а також проведення ревізій старих боєприпасів.

"На величезних складах у лісах вони вже 30 років перебувають під снігом. Ефективності немає, усе потрібно переробляти, ремонтувати, розбирати й знову збирати. Це величезна робота", – підкреслив колишній очільник Служби зовнішньої розвідки.

Втім, державі-агресорці не вдасться накопичити резерви не лише для наступу, а й для оборони.

Елементи, які працюють на забезпечення ракетних систем, систем ведення вогню на "Градах", "Ураганах", "Смерчах" вже обмежені на 60 – 70%. Немає ресурсів, щоб масово закидати нас,

– зауважує Маломуж.

Ба більше, снарядів потрібні мільйони. Так, Захід передає Україні мільйон лише 155 калібру, про інші види озброєння годі й казати.

"Ми отримуємо і технологічну перевагу, і перевагу в озброєнні. Все йде за зростаючою, у Росії – за спадаючою", – акцентує Маломуж.

Він переконаний: те, що Шойгу їздить по заводах, підіймає бойовий дух, закликає працювати цілодобово, нічого не змінить. Так, частково вони поповнять запаси. Але забезпечити нові частини величезною кількістю боєприпасів – ресурсів немає.

Крім того, йдеться про новітні системи, а це вже керовані боєприпаси, які завдають точних ударів. Використання старих не дає перспектив.

По мирному населенню ще можуть бити, але не по військах. Ми вже освоїли тактику, знаємо сильні й слабкі сторони, ці боєприпаси, і як від них захиститися. Ми щодня знищуємо не лише живу силу й техніку, а й склади та логістику, яка намагається забезпечити боєприпасами,

– стверджує генерал армії України.

Тож, найімовірніше, виробництво не вирішить проблеми. Головне, що ми не маємо дати росіянам фору у часі.

"Маємо гарно підготувалися і здійснити такі потужні наступальні операції, які і звільнять території, і знецінять усю потугу ВПК та військ противника", – підсумував Маломуж.

Колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки сказав, чи допоможе росіянам виробництво боєприпасів: дивіться відео

Останні втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують вибивати ворога з нашої землі. За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло близько 174 550 своїх військових.

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 560 загарбників. Крім того, знищено чимало ворожої техніки: 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 9 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

Відзначається, що найгарячішими залишаються бої за райони Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. 1 квітня наші військові відбили понад 70 атак противника на цих напрямках.



