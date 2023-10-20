Світовим ЗМІ краще забиратися: як Росія використовує іноземних журналістів
На території Росії заарештовують західних журналістів. Їх тримають у тюрмах, щоб згодом обміняти. Так Путін хоче змусити інші країни вести з ним перемовини.
Теза про те, що з терористами не ведуть перемовин досить умовна, бо щодо обміну заручниками перемовини можливі. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що навіть ізраїльські спецслужби ведуть такі переговори.
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Іноземних журналістів використовують, як обмінний фонд
Жодних суперечностей для того, щоб проводити переговори з Путіним щодо обміну людьми немає. Можна провести аналогію з Ізраїлем. Повідомляється, що країна найближчим часом почне наземну операцію у Секторі Гази, зокрема, щоб звільнити заручників. Але, звісно, в певний момент розпочнуться переговори. Питання в тому, коли та на яких умовах.
Так, Путін злочинець, самозванець, узурпатор. Він є терористом, але з терористами щодо заручників розмовляють. Для цього навіть не потрібно мати дипломатичні стосунки, бо канали зв'язку зберігаються,
– підкреслив Ігор Яковенко.
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Росія сьогодні справді набирає обмінний фонд, людей ловлять просто на вулицях. Журналісти зі світових ЗМІ не є винятком.
Думаю, редакціям світових ЗМІ треба відкликати своїх журналістів з Росії, бо вони є здобиччю. Є інші способи отримати інформацію, не відправляючи своїх журналістів у лігво змія,
– наголосив Яковенко.
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