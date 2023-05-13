Демілітаризація Росії: окупанти втратили Су-34, який атакує Україну керованими авіабомбами

Росіяни втратили багатоцільовий тактичний винищувач-бомбардувальник Су-34. Його ворог використовував для атак керованими авіаційними бомбами по території України та лінії фронту.

Про це, спираючись на фото з відкритих джерел, в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. Він наголосив на ще одній втраті росіян – великому транспортному вертольоті Мі-8.

Дивіться також Коли ППО в "ударі": в Росії перевіряють інформацію про падіння ще одного літака

Відпрацювала російська ППО

Андрій Крамаров проаналізував відео в мережі і відзначив, що по Мі-8 "прилітає ракета, після чого він падає". Військовий експерт поки дотримується версії, що це могла бути робота російської ППО.

Тому що багато в них зараз літає різного розміру і з різною швидкістю БПЛА. І відповідно їхня система ППО також знаходиться в такому стані підвищеної бойової готовності. У них з цим проблема. Вони дуже часто по цим цілям не влучають, або роблять пуски і дуже пізно їх бачать,

– відзначив спікер.

Він припустив певну схему за якої могло статися падіння сьогоднішньої техніки.

"Міг бути спочатку проліт певних БПЛА по цій території. Після чого дали бойову готовність на ЗРК. І ці комплекси, не попередивши своїх пілотів, які не увімкнули маячок свій-чужий, почали відпрацьовувати", – припустив Крамаров.

Андрій Крамаров про падіння вертольотів в Росії: дивитись відео

4 цілі за день

Військовий експерт іронічно відзначив, що в Росії сьогодні урожайний день. Адже крім двох зазначених вертольотів, є інформація про ще 2.

"Є інформація про другий Мі-8 і деякі російські пропагандисти починають казати, що ще й штурмовик у них "впав". Дуже хороша статистка. Можна тільки відмінно поставити їхній системі ППО. 4 цілі за один день – дуже урожайно", – сказав Крамаров.

"Падіння" винищувачів в Росії: що відомо

Вранці 13 травня у Брянській області впав російський вертоліт. Судячи з кадрів, це міг бути Мі-8. Попередньо пропагандисти повідомили, буцімто загорівся двигун. Утім, російські телеграм-канали писали про роботу ППО. Згодом стало відомо про падіння ще одного вертольоту.

Пілоти та екіпаж вертольотів загинули. За попередньою інформацією, на борту Мі-8 було 2 пілотів. Росіяни почали шукати винних і дійшли висновку, що це не ППО, а "диверсанти".

Офіційно російська пропагандистська влада поки не коментувала інциденти. А от місцевим стало тривожно – у них почалася справжня депресія.

Натомість в Офісі Президента України зазначили, що в Росії почалася "контрСВО". Михайло Подоляк припустив, що надалі вона тільки наростатиме.

Наразі російські спецслужби перевіряють інформацію про ліквідацію четвертої одиниці авіації. У пропагандистських телеграм-каналах пишуть, що це може бути винищувач Су-35.