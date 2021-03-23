У Росії збирають півмільйонний мітинг за Навального

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У Росії анонсували новий протест на підтримку засудженого опозиціонера Олексія Навального. Планують, що на мітинг прийдуть пів мільйона людей.

Джерело:

"Свободу Навальному"

Прихильники Навального створили інтерактивну карту, аби всі охочі вийти на протест могли приєднатись та зареєструватись.

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Коли відбудеться мітинг

Обіцяють оголосити дату мітингу, коли на сайті збереться 500 тисяч людей. Наразі вже зареєструвались понад 70 тисяч.

Це має бути наймасовіша акція в історії сучасної Росії.

Засудження Навального та протести: що відомо

Зверніть увагу! Наразі Навальний відбуває покарання у в'язниці. За інформацією російських ЗМІ, політика 12 березня перевели до колонії №2 у Покрові.