Росії знадобляться десятиліття для відновлення військового потенціалу, – Данілов
Джерело:Олексій Данілов
Російська армія зазнала шалених втрат в Україні. Аби відновити свій військовий потенціал, державі-агресорці будуть потрібні десятиріччя.
Заходу слід переосмислити та перебудувати цю систему стримування і протидії автократичним режимам. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
До речі Росія вичерпує запаси озброєння, які накопичувала десятиліттями, – Данілов
Час для цього переосмислення, за словами Данілова, дає Заходу спротив України.
Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу,
– наголосив чиновник.
Раніше Данілов розповідав, що Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Москва накопичувала ракети та військову техніку десятиліттями. Корупційна економіка не може забезпечити фронт, тому й Росія шукає зовнішньої допомоги.Зверніть увагу! Данілов наголошував, що вихід на кордони 1991 року буде лише початком. До цього часу на Заході вже мають підготуватись, що Росія повинна розпастись.
Втрати Росії
- Втрати російської армії станом на 13 березня досягли 159 800 окупантів. При цьому реальна статистика може бути набагато вищою, оскільки кількість поранених загарбників ще більша.
- Найбільше втрат росіяни зазнають на Бахмутському напрямку. Окупанти у Бахмуті щодоби втрачають сотні одиниць особового складу. Речник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий заявив, що тільки 12 березня Росія втратила у Бахмуті 239 окупантів, ще 293 – поранені.