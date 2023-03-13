Росії знадобляться десятиліття для відновлення військового потенціалу, – Данілов

Російська армія зазнала шалених втрат в Україні. Аби відновити свій військовий потенціал, державі-агресорці будуть потрібні десятиріччя.

Заходу слід переосмислити та перебудувати цю систему стримування і протидії автократичним режимам. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

До речі Росія вичерпує запаси озброєння, які накопичувала десятиліттями, – Данілов

Час для цього переосмислення, за словами Данілова, дає Заходу спротив України.

Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу,

– наголосив чиновник.

Раніше Данілов розповідав, що Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Москва накопичувала ракети та військову техніку десятиліттями. Корупційна економіка не може забезпечити фронт, тому й Росія шукає зовнішньої допомоги.

Втрати Росії

Втрати російської армії станом на 13 березня досягли 159 800 окупантів. При цьому реальна статистика може бути набагато вищою, оскільки кількість поранених загарбників ще більша.

Найбільше втрат росіяни зазнають на Бахмутському напрямку. Окупанти у Бахмуті щодоби втрачають сотні одиниць особового складу. Речник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий заявив, що тільки 12 березня Росія втратила у Бахмуті 239 окупантів, ще 293 – поранені.