У російському Кемерово жінка намагалася спалити військкомат

У російському місті Кемерово жінка намагалася спалити військкомат. Вона кинула у приміщення коктейль Молотова.

Поліція столиці російського вугільного регіону Кузбас відразу ж заарештувала жінку. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

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Які були мотиви у жінки

Повідомляється, що 28 жовтня жінка кинула пляшку із запальною сумішшю у будівлю військкомату. Місцева влада запевняє, що пожежу загасили, постраждалих немає.

Жінку відразу затримали на місці. Про мотиви вчинку не повідомляється.

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Росіяни не хочуть воювати в Україні

Після того, як Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію, подібні випадки у Росії значно почастішали. У кількох містах спалахнули військкомати та адміністративні будівлі 22 вересня.

Росіяни підпалили будівлю Тольяттінської адміністрації, також пожежу повідомили й у Нижньому Новгороді – там загорівся призовний пункт. Ще один військкомат підпалили у Ломоносівському районі під Санкт-Петербургом.

Один з військкоматів у Московській області підпали вже друге за рік. Через регулярні підпали та напади на військові комісаріати керівництво Росії вирішило посилити їхню охорону.

Зеленський про нову хвилю мобілізації в Росії

Британська розвідка повідомила, що в Росії занепокоєні тим, що їхнє суспільство починає усвідомлювати наслідки війни в Україні. Тому там вже розробили план, який допоможе відвернути увагу людей.

Нещодавно міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доповів кремлівському диктатору Владіміру Путіну про завершення так званої "часткової мобілізації". За його словами, нібито призвали 300 тисяч осіб і більше не планують.

Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що оскільки Росія практично зовсім не підготувала мобілізованих до війни, то вже зовсім скоро державі-агресорці може знадобитися нова хвиля відправи людей у зону бойових дій.

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