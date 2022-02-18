Російська армія біля України деморалізована та виснажена, – ексглава Міноборони
Джерело:"ГОРДОН"
Ексміністр оборони України Віталій Радецький зазначив, що російські війська вздовж кордону України виснажені. Ворожі бійці, мовляв, втомилися від "колотнечі".
Російські військові кажуть, що війна їм не потрібна, –генерал
Ексочільник Міноборони зазначив, що колись навчався з багатьма росіянами у військовій академії Фрунзе в Москві та академії генерального штабу Росії. Радецький досі підтримує з ними зв'язок.
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Дехто зі знайомих генерала обіймає в Росії вищі військові посади, хтось перебуває на звичайній службі. Тому, Радецький, мовляв, знає, яка атмосфера панує у російському війську.
Сьогодні війська Росії виснажені, втомлені і вже деморалізовані. Тому що сьогодні та "колотнеча", яка є на російській території вздовж кордону, починаючи від Білорусі і закінчуючи сюди, до Харкова, – постійна напруга, і вони – всі ці люди – кажуть: "Нам ця війна, ці маневри не потрібні",
– наголосив генерал.
Що відомо про армію агресора біля наших кордонів
- 15 лютого міноборони Росії повідомило, що завершує частину навчань й частково відводить свої війська від України. Однак українська та американська розвідки заперечили цю інформацію.
- У Білому домі навіть зазначили, що кількість російських військових збільшилася на 7 тисяч.
- 18 лютого у Росії заявили, що нібито відводять свої танки "за тисячі кілометрів" від кордону з Україною.
- Глава Пентагону Ллойд Остін зателефонує міністру оборони Росії Сергію Шойгу, щоб обговорити ситуацію біля України.
- Крім того, Остін розповідав, що російські військові збільшують запаси крові. Кров потрібна, щоб рятувати поранених бійців.
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