Російська армія біля України деморалізована та виснажена, – ексглава Міноборони

Ексміністр оборони України Віталій Радецький зазначив, що російські війська вздовж кордону України виснажені. Ворожі бійці, мовляв, втомилися від "колотнечі".

Російські військові кажуть, що війна їм не потрібна, –генерал

Ексочільник Міноборони зазначив, що колись навчався з багатьма росіянами у військовій академії Фрунзе в Москві та академії генерального штабу Росії. Радецький досі підтримує з ними зв'язок.

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Дехто зі знайомих генерала обіймає в Росії вищі військові посади, хтось перебуває на звичайній службі. Тому, Радецький, мовляв, знає, яка атмосфера панує у російському війську.

Сьогодні війська Росії виснажені, втомлені і вже деморалізовані. Тому що сьогодні та "колотнеча", яка є на російській території вздовж кордону, починаючи від Білорусі і закінчуючи сюди, до Харкова, – постійна напруга, і вони – всі ці люди – кажуть: "Нам ця війна, ці маневри не потрібні",

– наголосив генерал.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!