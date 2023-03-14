Артилерійські можливості Росії падають: там використовують боєприпаси СРСР
Як відомо, росіяни не розраховували на таку затяжну війну, хоч і готувалися до неї довго. Уже зараз відчувається зменшення бойового потенціалу їхньої артилерії.
Причиною стає використання боєприпасів 40 – 50-річної давності. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров.
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В Британській розвідці повідомили, що через брак снарядів в Росії вводять ліміти з їх використання на окремих ділянках фронту.
Військовий експерт вважає, що інформація від британської розвідки є підтвердженою.
Росія зараз використовує снаряди, у яких вийшов термін експлуатації, деякі з них дісталися у спадок ще від Радянського Союзу, а отже на те, щоб їх більш-менш привести до ладу необхідний час.
В Росії застарілі снаряди
Федоров зауважив, що для артилерійських снарядів, які зберігаються за правильних умов встановлений термін використання – до 10 років. Натомість російським снарядам, що дісталися від СРСР може бути понад 40 – 50 років.
Частини, що робляться з латуні, наприклад, гільзи покриваються нальотом, окислюються, а сталеві частини покриваються іржею,
– наголосив мовець.
Такі боєприпаси вимагають ретельного огляду та очищення. А це в рази зменшує артилерійські можливості Росії, повідомив Федоров.
Підготовка таких снарядів до використання займає багато часу. Тому бойовий потенціал російської артилерії, в результаті використання застарілих снарядів, значно зменшується, резюмував військовий експерт.
Федоров про російську артилерію: дивитись відео
Потенціал російського ВПК падає
- Військовий експерт Юрій Федоров переконаний, що ВПК Росії деградує. Санкції та нестача фахівців сильно вдарили по виробничих потужностях оборонної промисловості країни-агресорки.
- Днями Владімір Путін підписав наказ, за яким до компаній, що не виконали держзамовлення водитимуть зовнішнє управління. А міністр оборони Сєргєй Шойгу доручив найбільшому холдингу з виготовлення ракет подвоїти обсяги виробництва.
- Військовий оглядач Олександр Мусієнко повідомив, що зараз Росія виробляє близько 40 – 50 ракет на місяць. Мовиться про ракети різного типу, переважно Х-101 та "Калібр".
- Мусієнко повідомив, все, що зараз виготовляє Росія використовується одразу на війні. В окупантів немає змоги формувати недоторканий запас, це може створити великі проблеми агресору.