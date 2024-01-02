ППО – топ: Україна відбила наймасштабнішу у світі комбіновану ракетну атаку

Російські окупанти здійснили чергову масштабну атаку по Україні. Під ударом ворожих дронів і ракет опинились Київ та Харків.

Військовий аналітик, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут назвав російську атаку 2 січня наймасштабнішою у світі, передає 24 Канал. Як відомо, ворог запустив майже сто засобів повітряного нападу, більшість з яких збила українська ППО.

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"Подякуйте знайомим ППОшникам — сьогодні вони успішно відбили наймасштабнішу у світі комбіновану ракетну атаку із застосуванням гіперзвукової зброї. ППО – топ", – написав Чмут у соцмережі X, раніше відомій як Twitter.

Він також додав, що жодна країна світу ніколи не воювала з такою зброєю. Ба більше, жодна не відбивала такі атаки.

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Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Ворожа атака почалася з ночі – тоді на Україну летіли десятки дронів "Шахед". Під ранок росіяни запустили різні типи ракет:

щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

10 аеробалістичних ракет "Кинджал";

3 крилаті ракети морського базування "Калібр";

12 балістичних ракет типу Іскандер-М/С-300/С-400;

4 протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За попередніми даними, всього ворог запустив 99 різних ракет, 72 з яких збила протиповітряна оборона України.

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