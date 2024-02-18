Friendly fire під Авдіївкою: російська авіація завдала удару по позиціях своїх підрозділів
Джерело:"Атеш"
Російські окупанти нерідко відкривають дружній вогонь і бої за Авдіївку не стали винятком. Так, російська авіація атакувала окупаційні підрозділи артилеристів на Донеччині.
Ворог постійно штурмував Авдіївку, попри шалені втрати в особовому складі та техніці. Тож не дивно, що окупанти відкривали й friendly fire.
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Самоліквідація російських військових під Авдіївкою
Агент "Атеш", який є військовослужбовцем збройних сил Росії, розповів про цікавий випадок самоліквідації окупантів. Так, під час запеклих боїв за Авдіївку російська авіація відкрила дружній вогонь й помилково (а, може, й ні) завдала удару по позиціях окупантів.
Під ударом російської авіації опинилися позиції, на яких перебували підрозділи артилерії 239 танкового полку армії Росії.
Дякуємо пілотам повітряно-космічних сил Росії, РФ, продовжуйте в тім самім дусі,
– мовиться у повідомленні "Атеш".
Запеклі бої за Авдіївку: останні новини
- У ніч проти 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських захисників з Авдіївки. Таке рішення було ухвалено через загрозу російського оточення.
- Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Однак на кінцевому етапі операції, під тиском сил противника, які переважали, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон.
- Бійці Третьої штурмової бригади повідомили, що їхні підрозділи також вийшли на підготовлені позиції на околицях Авдіївки. Нині лінію фронту вирівняли, однак росіяни не полишають наступальних операцій.
- Пресофіцер Третьої штурмової додав, що критичний момент в операції виведення військ з Авдіївки минув, однак він наголосив, що не в його повноваженнях повідомляти, чи завершився вихід ЗСУ з міста.
- Бої під Авдіївкою тривали від 2014 року, з початком повномасштабного вторгнення ситуація загострилася, але Сили оборони продовжували давати відсіч ворогу. Від жовтня 2023 року окупанти почали активно штурмувати Авдіївку й на цій ділянці фронту відбувалися десятки бойових зіткнень. За приблизними підрахунками, лише за останні 4 місяці окупанти втратили під Авдіївкою щонайменше 17 тисяч особового складу.