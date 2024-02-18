Friendly fire під Авдіївкою: російська авіація завдала удару по позиціях своїх підрозділів

Російські окупанти нерідко відкривають дружній вогонь і бої за Авдіївку не стали винятком. Так, російська авіація атакувала окупаційні підрозділи артилеристів на Донеччині.

Ворог постійно штурмував Авдіївку, попри шалені втрати в особовому складі та техніці. Тож не дивно, що окупанти відкривали й friendly fire.

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Самоліквідація російських військових під Авдіївкою

Агент "Атеш", який є військовослужбовцем збройних сил Росії, розповів про цікавий випадок самоліквідації окупантів. Так, під час запеклих боїв за Авдіївку російська авіація відкрила дружній вогонь й помилково (а, може, й ні) завдала удару по позиціях окупантів.

Під ударом російської авіації опинилися позиції, на яких перебували підрозділи артилерії 239 танкового полку армії Росії.

Дякуємо пілотам повітряно-космічних сил Росії, РФ, продовжуйте в тім самім дусі,

– мовиться у повідомленні "Атеш".

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