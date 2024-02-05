Наші сили успішно їм відповідають, – Мусієнко оцінив ризики від ворожих ДРГ на Півночі

Днями російська ДРГ намагалася прорватися у Сумську область. Ризики роботи ворожих диверсійно-розвідувальних груп є і будуть завжди. Сили оборони України вживають відповідних заходів.

Окупанти хочуть перекидати своїх курсантів головного розвідувального управління російського генштабу для диверсійних завдань на території України. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що усе, аби так вони "складали" свої випускні іспити.

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"Хочуть перекидати в райони Сумщини з метою виконання фактично задач по диверсійній діяльності на території України. Тобто проникнення на територію України з подальшим певним виконанням задач вважається тим, що "складений іспит", – сказав Мусієнко.

Тому диверсійна діяльність ворога може збільшитися. Про це українські захисники знають. Тому бійці виявлять ворожі ДРГ, дають бій, знищують їх або витісняють назад на територію Росії.

Вигода для окупантів

Нині є ризики проникнення російських диверсантів у прикордонну смугу та прикордонні населені пункти Сумської області. До того ж окупанти хочуть, аби Україна утримувала певну кількість сил та засобів безпосередньо на Сумщині, а не перекидала їх, зокрема, на Харківщину в район Куп'янська.

Наші сили відповідають і тим, що проводять доволі таки успішні власні диверсійні заходи на території ворога. Вони заходять на їхню територію і знищують певні мінометні розрахунки, артилерійські тощо,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Захисна операція полягає не лише в тому, аби давати відсіч росіянам на території України, але і в тому, аби вживати превентивних заходів на території ворога.

Активність ворожих ДРГ