Росіяни відкочуються далеко назад: що приховує зараз російська економіка

Окупанти уже давно кинули на фронт передову зброю. Однак нині вони щомісяця відкочуються на кілька років назад.

Таку думку 24 Каналу висловив український підприємець, засновник компанії Unicorn Nest Денис Довгополий, зауваживши, що у російських "новітніх" танків є проблеми з механічною частиною. Усе через те, що виробляти потрібні двигуни можна лише на високоточних верстатах.

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А щодо них у ворога – дуже великі обмеження. Нині росіяни почали масово використовувати танки, яким понад 50 років.

"Вони відкочуються скоро до часів Другої світової війни", – сказав Довгополий.

Хоч загарбники й продають нафту та газ зі знижкою, але є припущення, що вони не отримують "живих" грошей за газ, який постачають до КНР. До того ж припускають, що собівартість видобутку нафти та газу великими компаніями виросла за 2 роки від 50% до 120%.

Деякі гроші вони не отримують, а деякі гроші вони отримують у неконвертованій валюті. У них ще собівартість того, що вони видобувають, дуже велика – непропорційно велика,

– наголосив засновник компанії.

Затягування поясів

Наприклад, пенсіонери у регіонах Росії уже не мають можливості споживати їжу. За словами Дениса Довгополого, станом на вечір 14 січня, згідно з аналітичними даними, понад 1 мільйон росіян було без опалення понад 48 годин при температурі нижче 10 градусів.

"Понад 200 000 росіян понад 48 годин за тих же погодних умов сидять без світла. І в суботу (13 січня – 24 Канал) вони закрили дані по смертності від запалення легень у старших вікових групах", – розповів підприємець.

Це свідчить про те, що, якщо в бетонній квартирі температура нижче за 10 градусів, то це вже небезпечно для здоров'я. Тобто так росіяни самі собі влаштували геноцид.

"Коли ми кажемо, що вони можуть "затягувати пояси" – це правда. Але ми кажемо, що вже у деяких регіонах та селах неможливе існування", – додав засновник компанії.

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