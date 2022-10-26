"Чиста, охайна та в шапці": українці мемами відповіли на російську істерику про "брудну бомбу"
Російська істерика про "брудну бомбу", яку "збирають у Чернівцях" не вщухає. Почалося все з "телефонної каруселі" від Сергія Шойгу. Своєю байкою він надокучав міністрам оборони цивілізованих країн світу.
Згодом до "телефонної каруселі" Шойгу долучився Валєрій Герасимов – начальник російського генштабу. Звичайно ж, ніхто у світі не повірив у російську маячню, яка щодня доповнюється новими "епічними" деталями, інформує 24 канал.
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Зокрема, військовий експерт "другої армії світу" "розсекретив", що над "брудною бомбою" працюють у Чернівцях. Здавалося б, пробити дно можна лише раз. Однак Росія продовжує робити це щодня.
Тим часом українці дали свою відповідь російській пропаганді й відповіли мемами.
Наша "бомба" – чиста й у шапці
Звичайно ж, жодної "брудної бомби" у Чернівцях (та інших містах і селах України) не виготовляють. Українці – цивілізований народ, який дбає про свою землю та виборює свободу для усієї Європи.
Однак українці обурені: як взагалі можна припустити, що бомба – "брудна". В Україні – все чисте, доглянуте й красиве, як вишневий садок коли хати.
А якби "бомба" десь забруднилася, її неодмінно відчистили б. Бо так не годиться.
Не можна забувати й про секретну зброю – бойову українську свиню. От хто відчуває неабиякий релакс, забруднюючись у калабані. Однак, варто зауважити, що своїх свиней Україна цінує більше, ніж Росія – своїх людей, тому кидати кабанчика на Москву ніхто не планує.
Також українців цікавить: звідки взялася "брудна бомба", якщо на неї не оголошували збір.
А тепер приготуйтеся до справжнього ексклюзиву. Як насправді виглядає брудна бомба:
Або так:
Також українців дуже цікавить, коли перші "брудні бомби" надійдуть у продаж. Зокрема: чи можна буде придбати на новорічному ярмарку.
А ви вже почали відкладати на "брудну бомбу"?
Фейк про "брудну бомбу" – головне
- Росія голосить про "брудну бомбу", однак не змогла навести ООН жодного доказу, що ці байки мають хоч якесь реальне підґрунтя. Після закритого засідання Радбезу ООН Джеймс Каріукі – заступник посла Великої Британії в ООН – зауважив, що "ми не бачили і не чули жодних нових доказів".
- В Інституті вивчення війни заявили, що Росія своїм фейком про "брудну бомбу", вочевидь, хоче просто залякати Захід.
- Водночас цивілізовані країни світу, звичайно ж, не вірять у кремлівські байки.
- А США попередили Кремль, що він отримає наслідки незалежно від того, використає він так звану "брудну бомбу" чи будь-яку іншу ядерну зброю.
Варто подивитися – Що таке "брудна бомба" і чому Шойгу заговорив про неї: відео