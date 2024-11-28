Ми ж домовились у Вашингтоні, – Подоляк про зброю, якою можна збивати "Орешник"

Російський диктатор Владімір Путіна заявляв, що аналоги "Орешника" в світі з'являться ще не скоро, так би мовити, чергове російське "аналогів немає" і збити цю ракету "неможливо". Однак протидія цим ракетам є на складах у США.

Мовиться про ефективні комплекси, але поки партнери не готові їх надати нашій країні. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що наші партнери "паралізовані" і не можуть прийняти рішучих рішень.

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Зброя, яка може збивати "Орешник"

Радник голови ОПУ пояснив, що Путін – це людина, яка абсолютно не розуміється на зброї, не розуміє, про що він говорить та має примітивну логіку. Такі самі абсурдні заяви він робив щодо ракет "Кинджалів", буцімто, їх збити нереально. Всі його слова є розраховані та ефект пропаганди.

Ми ж домовились у Вашингтоні про певну кількість інструментів, які дозволяють захистити небо України. Вони можуть перехоплювати на різних етапах різні ракети. Є ефективні сучасні протиракетні комплекси, які, до речі, поставили Ізраїлю, які перехоплять все, що Росія може придумати,

– наголосив Подоляк.

Однак, за словами радника голови ОПУ, Україна все ж повинна пояснювати партнерам базові речі – якщо є домовленість про передачу озброєння, треба її дотримуватись. Крім того, світ не може просто так дивитись, як одна країна-агресорка вбиває цивільне населення іншої країни.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський обговорив з генсеком НАТО Марком Рютте необхідність систем ППО для протидії "Орешнику". Зеленський підкреслив, що рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо постачання систем ППО залишаються невиконаними.

Україна ж не має змоги самостійно виготовити потрібну кількість протиракетних систем та систем протиповітряної оборони. Однак вони є на складах у США.

Якщо їх будуть використовувати комбіновано, вони суттєво можуть підвищити відсоток збиття усіх без виключення російських ракет. Абсолютно усіх,

– підкреслив Подоляк.

Комбіноване застосування включає використання авіаційної компоненти, різних форматів систем малої, середньої та великої дальності.

Радник голови ОПУ зазначив, що партнери нашої країни повинні визначитись, чи хочуть вони, щоб світ існував в рамках правил і чи готові вони виконувати свої зобов'язання щодо постачання військової допомоги. На жаль, зараз вони у дивний спосіб "паралізовані" та не можуть завершити агресивну війну проти України.

Нагадаймо, що Росія 21 листопада завдала удару міжконтинентальною балістичною ракетою по критичній інфраструктурі Дніпра.