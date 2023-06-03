Під час війни хлопець вирішив поспівати Цоя: у Львові розгорівся скандал через російську музику

Через понад рік повномасштабної війни, після російських обстрілів та численних українських жертв деякі громадяни вважають доречним просто неба виконувати російський рок та агресивно огризатися на зауваження щодо порушення українського законодавства. Зокрема, така ситуація трапилася у центрі Львова у п'ятницю, 2 червня.

Ввечері цього дня на вулиці Саксаганського, 20, поруч з хостелом Apartments, неповнолітній одесит під гітару виконував пісню Віктора Цоя. На це порушення закону відреагувала народна депутатка Наталія Піпа.

Варте уваги Скандал через російську мову в школі Дніпра: як покарали директорку та вчительку

"Яка різниця якою "язікою""

Жінка попросила молодика перестати порушувати закон. Однак він не лише не перестав виконувати російські пісні, а й, покурюючи цигарку, нахабно відповів їй нецензурною лексикою.

Він зазначив, що сам приїхав з Одеси, після чого вивалив уже відомі наративи. Мовляв, в південному місті 99% українців нібито розмовляють російською, тож нічого поганого у цьому не вбачає.

Як виправдання назвав і те, що Одеса сьогодні зазнає більше обстрілів, ніж Львів. Однак яким чином це не призвело до протилежних умовиводів щодо мови, звісно, не розповів.

Ба більше, молодик намагався звести усе й до абсурду, заявляючи, що і Гітлер колись розмовляв німецькою, однак табу на цю мову сьогодні нема. Проте він опустив з уваги, що не Німеччина сьогодні щодня обстрілює ракетами Україну. А також те, що навряд би під час Другої світової жертви нацистського режиму радісно б співали німецьких пісень, придумуючи сотні виправдань своїм вчинкам.

Як ще одне виправдання співам мовою окупанта юнак навів те, що Цой нібито є легендою року.

Цой – легенда року, розумієш, б*ять. Цой – легенда року, а ти зараз береш і до*обуєшся. Ти могла б йти по якихось своїх справах. У тебе, с*ка, є робота, діти, сім’я, чоловік. А ти береш і до*йобуєшся до того, що я співаю пісні Цоя. У тебе, с*ка, своїх справ немає чи що?

– відповів він російською.

Обурлива поведінка молодика: відео

Хоча як усе це звільняє молодика від дотримання українського законодавства – невідомо. Тож Наталія Піпа викликала поліцію, при якій порушник закону вже не був таким сміливим, та написала заяву.

Довелося викликати поліцію і пояснювати, що співати російськомовних пісень у країні, з якою Росія вже 9 рік веде війну – це неприпустимо! А окрім того це порушення Закону України,

– зазначила народна депутатка.

Зазначимо, що Наталія Піпа підкреслювала і поліції, і у коментарі ЗМІ, що не мала жодних претензій до мови, якою розмовляв музикант. Однак на відміну від "язика", виконання російськомовних пісень заборонене законом ще з червня 2022 року.

Я їх попросила перестати співати і запитала, чи вони знають, що російські пісні заборонені. Вони мене послали. Я сказала, що, якщо вони не розуміють доброї мови, то будемо продовжувати говорити в поліції. Вони ще неповнолітні, а в них психологія, на жаль, радянських людей,

– зазначила Наталія Піпа.

Конфлікт у центрі Львова через російську музику: відео

Чи понесе відповідальність – питання

Однак виховна робота з молодиками не завершилася після завершення відео. Далі учасники конфлікту відправилися у відділок, де Наталія Піпа написала заяву про інцидент, а хлопці пояснювали уже правоохоронцям своє розуміння законів України. Там же з вуличним музикантом також провели виховну бесіду.

Зазначимо, що саме там з'ясувалося, що хлопці – неповнолітні, а в одного з них подвійне громадянство. Також стало відомо, що обоє молодиків прописані в Одесі, а один з них працює у Львові.

Проте, як розповіла народна депутатка, "відповідальності за російську музику, на жаль, зараз немає". Тож не відомо, чи підпадатимуть дії порушника закону під дрібне хуліганство.

Я планую подати наступний законопроєкт щодо відповідальності за російську музику у публічному просторі. Я вважаю, якщо людина порушила і не реагує, то вона повинна нести відповідальність,

– додала депутатка Верховної Ради.

Наразі за неперевіреними даними батьки правопорушника відправилися до Львова. Вони мають намір забрати свого сина додому.

Хамили на зауваження щодо російської музики – отримали повістки