Російська ППО підосліпла: дрон СБУ ліквідував РЛС ворога під Курськом

Дрон СБУ знищив російську радіолокаційну станцію "Каста" у Курській області. Росіяни дуже нахвалювали цю РЛС, однак дрон вона чомусь проґавила.

Джерела 24 Каналу повідомили, що 28 вересня дрон СБУ виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" біля населеного пункту Гирьї Беловського району Курської області.

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Дрон СБУ знову прошмигнув повз російську ППО

Росіяни розповідали, що РЛС "Каста" може виявляти навіть літальні апарати з технологією "стелс". Але дрон СБУ чомусь проґавила. Це вже не вперше, коли українські захисники показують світу, що російські збройні сили переважно видають бажане за дійсне, а їхні розмови про "найкраще у світі ППО" – лише фантазії.

Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово – була!,

– іронічно зазначило джерело.

Що відомо про РЛС "Каста" Це російська рухома трьох координатна радіолокаційна станція. Вона призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей і їхніх характеристик. Росіяни заявляють, що ця РЛС може визначати цілі навіть "на гранично малих висотах".

Варто зазначити, що цього дня у Курську якось неспокійно та "тривожно". Через удар по підстанції без світла залишились 5 населених пунктів.

Що відомо про атаку на підстанцію